Trendy w modzie przychodzą i odchodzą, ale istnieją takie elementy, które mają siłę przetrwania i utrzymują się na szczycie od lat. Jednym z nich są plisowane spódnice — pożądane przez wielu entuzjastów mody i ulubienice projektantów, którzy uwzględniają je w swoich kolekcjach w każdym sezonie.

Plisowana spódnica charakteryzuje się pionowymi, trwałymi zagnieceniami w tkaninie. Plisy mogą mieć różny rozstaw — od wąskich, osadzonych blisko siebie, po szersze fałdy bardziej oddalone. Można znaleźć ją w wielu krojach i w różnych długościach: mini, midi i maxi. Z czym będzie jej do pary?

Oczywiście, zawsze możesz zapewnić jej towarzystwo w formie klasycznej koszuli, t-shirtu lub gładkiego swetra, to pewne i najprostsze rozwiązania, ale jeśli chcesz nadać jej trochę ekstrawaganckiego charakteru, zobacz, jaki pomysł mają na nią dziewczyny z branży.

Plisowane mini spódnice, inspirowane uczennicami powracają i to z pełną mocą. Aby uzyskać swobodny, codzienny strój, noś ją z luźnym t-shirtem (np. polo) i sneakersami, a gdy będziesz chciała uzyskać zestaw na randkę, dodaj do niej botki na obcasie i koszulę. Podkręć całość dodatkami. Plisowana spódnica będzie również działać w chłodniejsze miesiące — wtedy połącz ją z szeroką, marynarką i masywnymi botkami.

Plisowana midi spódnica to klasyk. Bohaterka każdego stroju — do pracy, na randkę i na większe okazje. Chcąc uzyskać elegancki wygląd, dodaj do niej koszulę z wyrazistym elementem, na wieczorny wypad połącz z crop topem, gdy jednak szukasz czegoś swobodnego i mniej oficjalnego — załóż luźną koszulę.

Plisowana, długa spódnica jest bardziej wymagająca w stylizacji, ale i na nią projektanci i fashionistki mają pomysł. W parze z klasyczną, białą koszulą stworzy wyrafinowany zestaw na eleganckie przyjęcie, natomiast, jeśli wybierasz się na wieczorny event, zainspiruj się lookiem z pokazu Aboud Jammal. Trawiasta maxi z połyskiem na pewno przyciągnie wzrok każdego. Inną, dobrą opcją, jest stworzenie monochromatycznego looku, jak to zrobił dom mody Neriage.

