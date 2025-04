Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas zacząć przygotowania do upragnionych wakacji. My postanowiłyśmy zacząć od najprzyjemniejszej części, czyli plażowania. A dokładniej mówiąc, stworzyłyśmy listę rzeczy, które sprawią, że będziesz wyglądała modnie i stylowo, a do tego będziesz bezpieczna - w naszym zestawieniu znalazły się również kosmetyki chroniące przed szkodliwym działaniem słońca.

Jak wyglądać stylowo na plaży? 5 najmodniejszych strojów kąpielowych na lato 2018

Co warto zabrać ze sobą na plażę?

Na naszej liście znajdziesz m.in. jednoczęściowy strój kąpielowy, który jest hitem tego sezonu. Jeżeli wolisz tradycyjny kostium dwuczęściowy, to wybierz model z wysokimi majtkami.

Przyda się również zwiewna sukienka lub tunika, która nie będzie krępowała ruchów. Jeżeli nie czujesz się zbyt pewnie w samym stroju, to przyda ci się również sarong lub pareo. Nie zapomnij o pojemnym koszyku lub torbie, w którą wrzucisz wszystkie niezbędne drobiazgi.

fot: 1. Jednoczęściowy strój kąpielowy Zara, cena, ok. 109 zł; 2. Jutowy koszyk Zara, cena, ok. Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Różowa sukienka plażowa H&M, cena, ok. 99,90 zł

Na plażę nie wybieraj się bez okularów przeciwsłonecznych i kapelusza damskiego na lato. To stylowe dodatki, które ochronią szczególnie wrażliwe oczy i głowę. My w tym roku stawiamy na kapelusz z szerokim rondem.

Plażowanie nie uda się bez stylowego koca lub ręcznika, którym osuszysz ciało po wyjściu z wody.

fot: 1. Kapelusz słomkowy H&M, cena, ok. 59,90 zł; 2. Ręcznik plażowy Oysho, cena, ok. 99,90 zł 3. Okulary przeciwsłoneczne Zara, cena, ok. 69,90 zł

Do tego jeszcze wygodne klapki, które będziesz mogła szybko zdjąć, gdy wejdziesz na plażę.

Na koniec zostawiłyśmy najważniejszą rzecz, czyli ochronę przed promieniami UVA i UVB. Lekarze na całym świecie przypominają o stosowaniu kremów z filtrem, ale my nadal to bagatelizujemy i traktujemy jako luksus. Takie postępowanie może mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Przebarwienia, zmarszczki i rak skóry to tylko niektóre następstw unikania kosmetyków z wysokim filtrem. Tego typu produkty powinny być jednym z najważniejszych elementów codziennej pielęgnacji - nawet zimą i w pochmurne dni.

fot: 1. Mgiełka do twarzy i ciała SPF30 Avene, cena, ok. 69 zł; 2. Sztyft do opalania SPF50 Collistar, cena, ok. 97 zł 3. Krem do opalania twarzy i ciała SPF50 Nuxe, cena, ok. 77 zł; 4. Butelka filtrująca Dafi, cena, ok. 35 zł; 5. Klapki Oysho, cena, ok. 99,90 zł

My zdecydowałyśmy się pokazać kosmetyki, których same używamy. Krem SPF50 do twarzy i ciała, sztyft do szczególnie wrażliwych miejsc Collistar i mgiełka SPF 30 Avene, której używamy w ciągu dnia - jest uzupełnieniem dla tradycyjnych kremów i olejków z filtrem.

W czasie upałów musisz pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu. Warto mieć ze sobą butelkę filtrującą, którą możesz uzupełniać wodą z kranu.

