Płaszcz to zazwyczaj dość kosztowny element garderoby. Warto jednak zainwestować, bo nie musisz zmieniać go co sezon. Odpowiednio dopasowany i uszyty z dobrej jakości tkaniny płaszcz, będzie ci służył prze wiele lat. Zanim jednak dokonasz wyboru, koniecznie dowiedz się, jaki model najlepiej pasuje do twojej sylwetki.

Najważniejsze elementy, na które naprawdę warto zwrócić uwagę to: właściwy rozmiar, fason, materiał, długość, kolor, ale również detale typu wykończenie dekoltu, kieszenie czy pagony. Nawet, gdy upatrzony przez ciebie płaszcz spełnia wszystkie te kryteria, pamiętaj, by go dobrze zmierzyć. Musisz bowiem w nim nie tylko świetnie wyglądać, ale też czuć się komfortowo.



Jak wybrać idealny płaszcz?



1. Fason płaszcza

Kształt, wielkość, a także i detale mają istotny wpływ na modelowanie figury.

Dla klepsydry - posiadaczki dużych piersi, wąskiej talii i krągłych bioder świetnie będą się prezentować w płaszczach z jednorzędowym zapięciem i paskiem lub wyraźnym wcięciem w talii. Jeśli jesteś klepsydrą, unikaj kieszeni na biuście oraz kołnierzy z bardzo szerokimi klapami.

Dla gruszki - masz szerokie biodra i małe piersi? Najlepiej będą do ciebie pasować płaszcze z bardzo szerokimi, fantazyjnymi kołnierzami, które powiększą biust i odwrócą uwagę od bioder. Podobnie zadziałają poduszki na ramionach oraz pasek w talii.

Dla jabłka - przy dużych piersiach i brzuchu doskonale sprawdzi się obszerny płaszczyk typu oversize lub lekko wytaliowany bez paska, np. dyplomatka. Mile widziane będzie zapięcie na jeden guzik oraz bardzo głęboki dekolt w kształcie litery V.



2. Kieszenie płaszcza

Z patkami – te naszyte na wysokości klatki piersiowej powiększą mały biust, zaś te na biodrach dodadzą im objętości.

– te naszyte na wysokości klatki piersiowej powiększą mały biust, zaś te na biodrach dodadzą im objętości. Ukryte, np. w bocznych szwach – są bardzo eleganckie i co ważne prawie niewidoczne. Optycznie wysmuklają nawet bardzo pełne kształty.

– są bardzo eleganckie i co ważne prawie niewidoczne. Optycznie wysmuklają nawet bardzo pełne kształty. Ozdobne, np. z suwakiem wszytym po skosie – sprawiają, że szerokie biodra wyglądają na znacznie szczuplejsze.

– sprawiają, że szerokie biodra wyglądają na znacznie szczuplejsze. Naszywane – na wierzchu, np. z boku płaszcza poszerzają biodra. Zaś te z przodu powiększają brzuszek.



3. Dekolt płaszcza

Niby detal, a tyle potrafi zdziałać! Z powodzeniem może ukryć defekty figury lub podkreślić jej zalety. Wybierając płaszcz zwróć uwagę na kształt, głębokość oraz wykończenie dekoltu. To ostatnie ma także wymiar praktyczny, np. kaptur ochroni przed deszczem.



Z szalowym kołnierzem – w kształcie litery "V" wygląda bardzo elegancko.Tego typu kołnierz polecamy paniom, które chcą wysmuklić sylwetkę i wydłużyć krótką szyję.

– w kształcie litery "V" wygląda bardzo elegancko.Tego typu kołnierz polecamy paniom, które chcą wysmuklić sylwetkę i wydłużyć krótką szyję. Gładki pod szyję – bez zapięcia nawiązuje do znów modnego stylu lat 60. Zdecydowanie najlepszy będzie dla kobiet z małym biustem, o drobnej budowie ciała.

– bez zapięcia nawiązuje do znów modnego stylu lat 60. Zdecydowanie najlepszy będzie dla kobiet z małym biustem, o drobnej budowie ciała. Z kapturem – nadaje naszemu okryciu bardziej sportowy charakter. W tym modelu dobrze będą wyglądać panie o wąskich ramionach – kaptur doda im objętości.

– nadaje naszemu okryciu bardziej sportowy charakter. W tym modelu dobrze będą wyglądać panie o wąskich ramionach – kaptur doda im objętości. Z wysoką stójką – praktycznym detal, chroniący szyję przed chłodem. Przede wszystkim polecamy tym paniom, które mają długą szyję, ponieważ optycznie ją skraca. optycznie ją skraca.



4. Zapięcia płaszcza

Mierząc płaszcz w sklepie zwróć szczególną uwagę: czy guziki, napy, zatrzaski albo suwak dopinają się. Jeśli nie, wybierz inny model lub większy rozmiar. Uwzględnij przy tym, czy rodzaj zapięcia pasuje do twojej sylwetki.

Jednorzędowe – na kilka guzików lub tylko jeden przyszyty na wysokości talii. Wymarzone dla kobiet z bardzo dużym biustem, np. tych o figurze "jabłka", Taki model sprawi, że piersi wydają się mniejsze niż w rzeczywistości.

– na kilka guzików lub tylko jeden przyszyty na wysokości talii. Wymarzone np. tych o figurze "jabłka", Taki model sprawi, że piersi wydają się mniejsze niż w rzeczywistości. Szlafrokowe – poły tego płaszcza swobodnie zachodzą na siebie. Model idealny dla pań z nadwagą . Miękko otula sylwetkę, kryjąc nadmiar centymetrów tu i ówdzie oraz wydłuża postać.

– poły tego płaszcza swobodnie zachodzą na siebie. Model idealny . Miękko otula sylwetkę, kryjąc nadmiar centymetrów tu i ówdzie oraz wydłuża postać. Dwurzędowe – guzki, często ozdobne i duże, są przyszyte w dwóch rzędach. Ten prosty trik wspaniale powiększy zbyt mały biust . Świetnie będą w nim wyglądać szczupłe kobiety o chłopięcej figurze.

– guzki, często ozdobne i duże, są przyszyte w dwóch rzędach. Ten prosty trik wspaniale . Świetnie będą w nim wyglądać szczupłe kobiety o chłopięcej figurze. Asymetryczne – może być na suwak lub zatrzaski, biegnie wyraźnie po skosie.Dla kogo? Dla kobiet o sylwetce "jabłka", z wyraźnym brzuszkiem i wszystkich ceniących wygodę. .



5. Długość płaszcza

To, gdzie powinien kończyć się płaszcz zależy przede wszystkim od twojego wzrostu, ale również od figury. Długie okrycia optycznie wysmuklają nawet pełniejsze kształty, ale niskie osoby mogą przytłaczać.

Maksi – długie aż do ziemi – wyglądają bardzo szykownie. Idealne dla kobiet wysokich, które chcą wysmuklić figurę i podkreślić wzrost . Jeśli ten ostatni wolałyby zatuszować, lepsza będzie dla nich długość midi.

– długie aż do ziemi – wyglądają bardzo szykownie. Idealne . Jeśli ten ostatni wolałyby zatuszować, lepsza będzie dla nich długość midi. Midi – okrycie do połowy łydek jest w tym sezonie na topie. Świetnie się w nim będą prezentować kobiety o średnim wzroście , zarówno te szczupłe, jak i o nieco pełniejszych kształtach.

– okrycie do połowy łydek jest w tym sezonie na topie. Świetnie się w nim będą prezentować , zarówno te szczupłe, jak i o nieco pełniejszych kształtach. Do kolan – to wręcz wymarzona długość dla niskich osób, ponieważ nie skraca optycznie sylwetki, ani jej nie przytłacza.



6. Materiał, z którego uszyty jest płaszcz

Tkanina, z której uszyty jest płaszcz, to jedna z najważniejszych informacji o jego jakości. Okrycie na jesień i zimę powinno być ciepłe, ale i przepuszczające powietrze, dobrze też, gdyby nie miało tendencji do gniecenia się. Dlatego warto pilnie studiować metki.

Wełna – ten szlachetny i naturalny materiał doskonale chroni przed mrozem. Istotna w przypadku wełny jest gramatura – im wyższa, tym grubsza i cieplejsza jest tkanina . Najlepiej jeśli ma od 550 do 750 gramów na metr kwadratowy tkaniny.

– ten szlachetny i naturalny materiał doskonale chroni przed mrozem. Istotna w przypadku wełny jest . Najlepiej jeśli ma od 550 do 750 gramów na metr kwadratowy tkaniny. Tweed – to surowa, niewykończona wełna, która ma podobne właściwości do niej, ale znacznie ciekawszą fakturę ( wzór przypomina układ ości łososia ). Płaszcz z modnego tweedu łączy w sobie cechy dwóch stylów – formalnego i sportowego.

– to surowa, niewykończona wełna, która ma podobne właściwości do niej, ale znacznie ciekawszą fakturę ( ). Płaszcz z modnego tweedu łączy w sobie cechy dwóch stylów – formalnego i sportowego. Sztuczne włókna – do naturalnych materiałów producenci wciąż dodają syntetyczne domieszki, najczęściej poliestrowe, akrylowe, poliamidowe. Przyczyna? Są niedrogie i odporne na uszkodzenia . Uniemożliwiają jednak skórze oddychanie oraz powodują wzmożoną potliwość.

– do naturalnych materiałów producenci wciąż dodają syntetyczne domieszki, najczęściej poliestrowe, akrylowe, poliamidowe. Przyczyna? . Uniemożliwiają jednak skórze oddychanie oraz powodują wzmożoną potliwość. Flausz – to podwójna, gruba tkanina bawełniana lub wełniana – bardzo miękka i przyjemna w dotyku. Flausz wełniany jest cieplejszy niż bawełniany. Niestety, podczas noszenia powstają na nim supełki, które nie wyglądają zbyt estetycznie.



7. Modne dodatki

Pasek w talii – paniom o chłopięcej sylwetce nada kobiecych kształtów. Z powodzeniem mogą go też nosić kobiety o figurze klepsydry.

– paniom o chłopięcej sylwetce nada kobiecych kształtów. Z powodzeniem mogą go też nosić kobiety o figurze klepsydry. Pagony – na ramionach poszerzą je, a przy okazji wyrównają zachwiane proporcje sylwetki u pani gruszki.

– na ramionach poszerzą je, a przy okazji wyrównają zachwiane proporcje sylwetki u pani gruszki. Futro – to supermodny detal w tym sezonie. Futrzany kołnierz nie tylko zdobi, ale także dodaje centymetrów górnym partiom figury.



Rada stylistki:

Oto kilka dodatkowych szczegółów, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie płaszcza. Bardzo istotne jest to, jak układa się materiał. Sztywny dobrze trzyma fason, ale dodaje centymetrów. Możesz więc sobie na niego pozwolić, tylko gdy masz superzgrabną figurę. O wiele przyjaźniejsze dla sylwetki, (także pełniejszej) są miękko otulające ją tkaniny. Nawet w ich przypadku trzeba jednak podczas mierzenia zwrócić uwagę czy płaszcz nie marszczy się na plecach i pod pachami (to pogrubia i wygląda nieestetycznie).



Pamiętaj !

Idealny płaszcz jest ciepły, wygodny, dobrze leży i pasuje na każdą okazję.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".