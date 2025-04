Płaskie buty na wiosnę

Buty na płaskim obcasie dają maksymalny komfort, ale również modny wygląd. Projektanci i gwiazdy coraz częściej stawiają na tego typu obuwie, bo wprowadza do stroju odrobinę nowoczesności i dziewczęcej energii.

Sztyblety

Pierwotnie były obuwiem dla dżokejów, jednak już w latach 60. XX wieku stały się bardzo modne. Ich fankami są m.in Kate Moss i Maja Sablewska. Gumowa wstawka po bokach daje duży komfort, szczególnie kobietom o pełnych kostkach. Sztyblety nosi się najczęściej do spodni rurek na niezobowiązujące okazje. W zestawieniu z białą koszulą i marynarką będą wyglądać elegancko i mogą być stosownym obuwiem do pracy.

Baleriny

Wymyślone w 1947 roku pochodzą od baletowych pointów. Nosiły je z gracją Brigitte Bardot i Audrey Hepburn. Kolorowe lub we wzory będą pasować do zwiewnych rozkloszowanych sukienek, a ciemne, gładkie można nosić do małej czarnej. Skracają optycznie nogi, ale efektu tego unikniesz zakładając je do minispódniczek. Baleriny z okrągłymi czubkami zmniejszają optycznie stopę, w szpic – wysmuklają.

Trampki

To ulubione buty na płaskim obcasie wielu celebrytów. Choć są ewidentnie obuwiem weekendowym, a nawet sportowym. Niektóre z gwiazd, np. Doda czy Natalia Lesz, wkładają je też do kreacji wieczorowych. Zawsze dobrze będą wyglądać z dżinsami czy legginsami. Przy zgrabnych nogach noś je z mini i szortami. Przy pełniejszych nogach lepiej wybrać trampki przed kostkę – są delikatniejsze.

Grungowe

Ciężkie, na grubej podeszwie, ze sprzączkami lub ćwiekami mają swój rodowód w rockowej kulturze. Są tak modne, że można je nosić, jak np. Patrycja Markowska, praktycznie do wszystkiego: do skórzanych lub dżinsowych spodni, wąskich mini. Zestaw w stylu boho stworzą z romantyczną sukienką w kwiaty, kardiganem i grubymi skarpetami. Uwaga: motocyklówki z wywijanymi cholewkami wymagają szczupłych łydek.

Lordsy

Zwane również slipersami wywodzą się od domowych męskich, szytych z aksamitu pantofli brytyjskich elit. Widziana w nich była m. in. Monika Brodka i Milla Jovovich. Ten rodzaj butów na płaskim obcasie jest idealny do cygaretek o długości 7/8 czy chinosów i pasuje również na wieczór. Mogą też być doskonałą alternatywą dla balerin do bardziej kobiecych sukienek czy spódnic. Ich szpiczasty czubek wysmukla stopę.

