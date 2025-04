Personalizacja to słowo, które elektryzuje tysiące wielbicieli mody i fashionistki na całym świecie. Ten sposób przerabiania ubrań jest znana od wielu lat, ale dopiero niedawno zdobył tak dużą popularność. Wszystko dzięki temu, że coraz więcej osób stawia na indywidualność i nie chce stworzyć swój niepowtarzalny styl ubieranie.

Reklama

Chcesz zostać królową Instagrama? 7 najbardziej fotogenicznych elementów garderoby

Chcesz wyglądać oryginalnie? Personalizacja ubrań jest dla ciebie!

Obecnie ludzie są świadomi siebie i swoich potrzeb. Coraz większą dojrzałość osiągają również w kwestii stylu. Już minęły czasy, gdy wszyscy wyglądają tak samo. Teraz chcemy być indywidualistami, wyróżniać się i nosić ubrania, których nie ma nikt inny. Dlatego coraz częściej przerabiamy, doszywamy, niszczymy, malujemy, kupujemy kolorowe naszywki i modne hafty.

Jest również grupa osób, która chce wyglądać niepowtarzalnie, ale nie ma pojęcia, jak zrobić to na własną rękę. I tutaj z pomocą przychodzi marka Levi's, która słynie z ogromnej fantazji i szalonych pomysłów.

Ludzie noszący Levi'sy uwielbiają je przerabiać, dzięki temu wyrażają swój własny styl i podkreślają indywidualność. Jakiś czas temu producent w wybranych salonach wprowadził usługę Levi’s Tailor Shop - specjalne punkty, w których można personalizować produkty marki w dowolny sposób, a rok temu powstał mobilny Levi’s Tailor Truck, gdzie można było zmienić swoje ukochane ciuchy za pomocą nożyczek, farb, papieru ściernego i kolorowych haftów.

6 gorących trendów sezonu lato 2017. Macie je w swojej szafie?

fot: materiały prasowe Levi's

W nadchodzącym sezonie letnim kultowy Truck z projektem Levi’s Tailor Shop on Tour wraca do gry. Znowu pójdą w ruch profesjonalne maszyny, niezliczona ilość nożyczek, kilometry nici oraz niezastąpiony zespół.

To, co do tej pory chcieliście zrobić z waszymi dżinsami, kurtkami, kamizelkami lub szortami już wkrótce stanie się możliwe. Marka do współpracy zaprosiła Roberta Kutę – jednego z najzdolniejszych polskich artystów młodego pokolenia, który stworzył kolekcję autorskich naszywek oraz materiałów z własnymi grafikami.

fot: materiały prasowe Levi's

Levi’s Tailor Shop On Tour szukajcie od 23 czerwca do 27 sierpnia w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie. Zabierzcie swoje stare ciuchy Levi's i wpadajcie! Pod czujnym okiem Roberta Kuty i Tailor Masterów odmienicie swoje ubrania nie do poznania. Szczegóły dotyczące projektu pojawiać się będą na specjalnie stworzonym na tę okazję wydarzeniu na profilu marki na Facebooku oraz Instagramie.

Reklama

Eleganckie, stylowe, a do tego modne. Cygaretki to spodnie do zadań specjalnych!