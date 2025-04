Paulina Sykut od dawna uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Nic dziwnego, że w tym sezonie postawiła na panterkę. To zdecydowanie najmodniejszy print tej jesieni! Sprawdziliśmy, gdzie kupić sukienkę gwiazdy!

Reklama

Sukienka w panterkę Pauliny Sykut - marka i cena

Kopertowa sukienka Pauliny Sykut pochodzi z kolekcji marki Sugarfree. Klasyczny fason w połączeniu z wyrazistym wzorem to połączenie idealne. Kreacja doskonale sprawdzi się na wieczorne wyjście. I z pewnością nie pozostanie niezauważona!

Sukienka Pauliny Sykut to model o nazwie Marion. Dzięki wiązaniu na troczek, doskonale dopasowuje się do każdej figury. Równie dobrze będzie w niej wyglądała na kobiecie w rozmiarze XS oraz XL. Sukienka kosztuje 199 zł. Jest dostępna w sklepie internetowym marki.

Materiały prasowe

Paulina Sykut zestawiła sukienkę z wysokimi, białymi kozakami. Jeszcze do niedawna białe buty były synonimem złego gustu. Szczególnie w połączeniu z panterką! Obecnie to jeden z najgorętszych trendów sezonu. Ale uwaga, jego noszenie wymaga modowego wyczucia.

Z czym nosić ubrania w panterkę?

Zwierzęce printy to bardzo modny, ale też bardzo trudny deseń. Dlaczego? Ponieważ w przypadku tego typu printów granica między tym, co modne, a tym, co tandetne jest bardzo cienka. Wszystko zależy od doboru dodatków. Ważne, by były stonowane i klasyczne.

Panterka jest bardzo wyrazista i nie potrzebuje dodatkowych zdobień. Najlepiej łączy się z czernią i bielą. Jeśli do stylizacji chcemy dobrać biżuterię, ona również powinna być delikatna. To samo dotyczy makijażu i fryzury. Umiar przede wszystkim!

Reklama

Przeczytaj:

Klaudia Halejcio w najmodniejszym swetrze tego sezonu. Ty też możesz go mieć!

Natalia Siwiec w rewelacyjnym swetrze z Zary! Ty też możesz go mieć