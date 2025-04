Paulina Sykut uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prezenterka zachwyciła najnowszą stylizacją. Uwagę internautek przykuł garnitur, który doskonale sprawdzi się do biura. Komplet pochodzi z jesiennej kolekcji polskiej sieciówki.

Szary garnitur w kratkę z Mohito

Gwiazda telewizji Polsat pokazała stylizację z garniturem w roli głównej. Paulina Sykut miała na sobie, składający się z dwurzędowej marynarki i cygaretek, komplet z kolekcji Mohito. Całość została uszyta z eleganckiej, szarej tkaniny w kratkę.

Prezenterka dobrała do garnitury czarne, skórzane oksfordki oraz modną opaskę do włosów. To bardzo klasyczny look z nutką trendów. Nasza propozycja, to przełamanie garnituru sportowymi sneakersami. Do tego zestawu będzie doskonale pasował t-shirt z niebanalnym nadrukiem np. w stylu grunge.

Za marynarkę trzeba zapłacić 179,90 zł, natomiast za spodnie 119,90 zł. Komplet kosztuje 299,80 zł. Obie rzeczy można nosić razem lub osobno, miksując je z innymi elementami. Taki zestaw doskonale wpisuje się biurowy dress code.

fot. Materiały prasowe

Garnitur przyda się na wiele okazji. To prawdziwa modowa inwestycja!

