Kochamy kombinezony! Są idealną alternatywą dla sukienek podczas letnich wietrznych dni lub na długie spacery. Do tego maskują niedoskonałości figury, a także mocno wyszczuplają sylwetkę!

Kombinezon, którego zdjęcie opublikowała Paulina Sykut-Jeżyna, doskonale wpisuje się w letnie trendy. Czerwono-biało-czarny deseń ma w sobie coś ze stylu boho, ale nadal jest elegancki i z pewnością nadałby się do pracy.

Kombinezon na lato

Jeśli szukasz kombinezonu na lato, koniecznie weź pod uwagę ten model. Jest ozdobą samą w sobie! Do tego będzie dobry dla każdego typu figury. Chociaż Paulina Sykut-Jeżyna nie potrzebuje żadnych optycznych trików na wyszczuplenie ciała, jego budowa z pewnością pomoże ci zatuszować mankamenty sylwetki.

Kombinezon Pauliny Sykut-Jeżyny kupisz w sklepach Zara w bardzo dużej promocji! Jest przeceniony o 65% i kosztuje 59,90 zł.

Jak nosić kombinezon latem?

Nie wiesz, co nosić do kombinezonu? My polecamy cienkie sandałki lub klasyczne białe trampki. Będą też do niego pasować espadryle w stylu tych, które nosi Kate Middleton! Boho biżuteria doskonale go dopełni.

W przypadku tak wzorzystych kombinezonów uważaj jednak z innymi dodatkami. Połączenie tego deseniu z innym może być ryzykowne, dlatego postaw na klasyczne gładkie torebki i kapelusze.

