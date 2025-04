Nadszedł czas, w którym szerokie spodnie palazzo coraz częściej pojawiają się na wybiegach w największych stolicach modowych świata. Są przeciwieństwem tradycyjnych rurkach, które królowały do tej pory. Jednak spodnie palazzo to nie tylko wybór projektantów mody – szerokie spodnie pokochały również gwiazdy!

Jak rozpoznać spodnie palazzo?

Nazwa tego modelu pochodzi od włoskiego słowo „palazzo'' czyli pałac. Wyróżnia je wysoki stan i luźny krój z bardzo szerokimi nogawkami na całej długości. Szyte najczęściej z lejących tkanin są cenione za za wygodę.

Niektórym mogą się wydawać awangardowe, są jednak obecne w modzie od lat. Chociaż wielu osobom kojarzą się z latami 70., tak naprawdę wywodzą się z czasów Coco Chanel, czyli lat dwudziestych. Podobny krój nosiły w latach 30. i 40., przedstawicielki ówczesnej awangardy: Greta Garbo czy Marlena Dietrich, buntując się przeciwko wszystkim modowym stereotypom. Szerokie spodnie popularne stały się dopiero w latach 60.

Lekcja stylu od Coco Chanel

Spodnie palazzo mogą stanowić bazę do stworzenia wielu stylizacji na różne okazje. Obszerne nogawki w kant to świetny pomysł stroju na formalne spotkanie, do pracy, ale również na lunch z przyjaciółmi. Są klasyczne i eleganckie, ale nadają każdej stylizacji odrobiny ekstrawagancji i smaku retro. Najważniejsze jest jednak to, że są wygodne i mogą sprytnie ukryć niedoskonałości naszego ciała!

Jak nosić spodnie palazzo?

Klasyczne i eleganckie, można nosić od rana do wieczora, do pracy, na spacer, a nawet na wieczór. Spodnie palazzo najlepiej wyglądają z małymi, dopasowanymi górami i butami na wysokich obcasach. Spodnie palazzo są hitem ostatnich lat. Są świetnym wyborem do wyrafinowanych stylizacji w męskim stylu lub tych szalonych w klimacie boho

Z czym nosić? Ze szpilkami czy balerinami - te spodnie ukryją każdy problem nóg, od niezgrabnych łydek po masywne uda.

Czego unikać? Wszystkiego, co luźne i obszerne na górze. Inaczej twoja sylwetka zgubi się w fałdach powłóczystych tkanin.

Dla kogo są spodnie palazzo?

Palazzo mogą nosić kobiety o każdym typie sylwetki. Doskonale potrafią zaczarować sylwetkę, wydłużając i wyszczuplając ją optycznie.

W przypadku sylwetki chłopięcej spodnie z zakładkami pozwolą nam optycznie powiększyć biodra. Panie o szerokich biodrach powinny zrezygnować z modelu, który ma zakładki i kieszenie. Zaś szerokie spodnie w ciemnych odcieniach o pionowych wzorach wysmuklą figurę.

Dziś najbardziej popularne spodnie palazzo przypominają dresy, są uszyte z miękkiej i zapewniającej wygodę dzianiny. Idealnie sprawdzą się nie tylko w codziennych stylizacjach, ale także podczas uprawiania sportu.

