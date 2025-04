Nie modna panterka, nie białe botki, a nawet nie sukienki w kwiaty. Absolutnym przebojem tegorocznej jesieni jest... szary sweter! Zdziwiona? Bo my ani trochę! Pozornie banalna rzecz w niewyszukanym kolorze idealnie wpisuje się w trend na minimalizm.

Szary sweter hitem jesieni 2018!

Oto kolejny dowód na to, że projektanci mody nie mają już monopolu na lansowanie trendów. Obecnie coraz częściej o tym, co jest modne w danym sezonie decydują blogerzy i infulencerzy. To właśnie internetowe celebrytki wypromowały modę na szary sweter.

Jak się okazuje, Pinterest, jeden z wiodących portali społecznościowych, w ciągu kilku tygodni zanotował wzrost wyszukiwań frazy „szary sweter” aż o... 240%! To najlepszy dowód na to, że to absolutny must have tego sezonu!

I co najważniejsze, to rzecz, która pasuje każdej kobiecie!

Jaki sweter kupić?

Szary - to już wiemy! ;) A co jeśli chodzi o fason? Panuje tu duża dowolność. Jednak najmodniejsze są zupełnie proste, minimalistyczne swetry wkładane przez głowę. Bez dodatków, bez kieszeni, bez zdobień. Klasyczny sweter będzie bazą wielu jesiennych stylizacji. Świetnie będzie wyglądał z modnymi dżinsami z wysokim stanem, kulotami czy ołówkową spódnicą.

Jeśli modowy minimalizm nie jest dla ciebie, nie szkodzi! Możesz wybierać z wielu modeli np. kardiganów, swetrów o fasonie oversize, odsłaniających ramiona etc. W popularnych sieciówkach nie brakuje wielu propozycji szarych swetrów. W czasie zakupów, zwróć uwagę na jakość. Szary sweter to klasyk, który równie modny będzie również za rok i za dwa lata, dlatego warto zapłacić za niego nieco więcej, by posłużył na dłużej.

