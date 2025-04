My, kobiety, mogłybyśmy napisać doktorat z tego, jak w łatwy i szybki sposób wyglądać na młodsze, niż w jesteśmy w rzeczywistości. Znamy wszystkie sekretne triki w makijażu, w temacie pielęgnacji anti-aging jesteśmy mistrzyniami i uważnie śledzimy też pojawiające się nowe zabiegi w gabinetach kosmetycznych, które mają oszukać metrykę. W końcu nic tak nie odmładza, jak promienna i zdrowo wyglądająca skóra. Jednak pielęgnacja to jedno, stylizacja drugie.

Pewnie już się przekonałaś, że niektóre ubrania i kolory dodają nam lat i powagi. Na szczęście istnieją też odcienie, które w magiczny sposób, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sprawiają, że wyglądamy młodziej. Na nich się skupmy. Odmładzające kolory, które znajdziesz na naszej krótkiej liście, są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że pasują do każdego typu urody i zawsze są na czasie.

Listę kolorów, które odejmują lat, otwiera pastelowy róż. Uważaj jednak, aby nie uzyskać zbyt przesłodzonego efektu. Zamiast strojnych sukienek z falbanami i koronką, kieruj się w stronę minimalizmu i wybieraj klasyczne fasony. Luźny t-shirt, kardigan czy koszula zadziałają tak, jak powinny.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Skoro jesteśmy przy pastelach, odmładzającym kolorem jest też tzw. baby blue. Niebieski total look jest teraz jednym z wiodących trendów, dlatego śmiało noś go od stóp do głów.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na liście najbardziej odmładzających kolorów znalazła się też czysta, świeża i ponadczasowa biel. Kolor tak uniwersalny, że pasuje każdemu i na każdą okazję. W sezonie wiosna-lato 2022 stawiaj na monochromatyczne stylizacje. Są hitem!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W opozycji do delikatnych pasteli stoi intensywna, energetyczna fuksja. To jeden z najmodniejszych kolorów w sezonie wiosna-lato 2022, więc jeśli nie masz jeszcze nic w tym odcieniu, to dobry argument, żeby uzupełnić braki. Gładki, basicowy top wystarczy, żebyś zobaczyła różnicę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ognista, hipnotyzująca czerwień ma niezwykłą siłę rażenia. Dodaje seksapilu, przyciąga spojrzenia innych, a przy tym odejmuje lat. Więcej argumentów nie trzeba, żeby przyznać jej status najgorętszego koloru z całej palety.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

