Są rzeczy, które działają wprost magicznie na kobiety: ujmują lat i dodają energii. Zdziwisz się, jakie to może być proste!

Reklama

1. Biała koszula

Rozświetla twarz, daje wrażenie świeżości i naturalności, a to najprostsza droga do efektu odmłodzenia. Ważne jest jednak by miała prosty fason, bo falbanki, koronki czy bufki mogą zadziałać odwrotnie! Idealna będzie koszulowa bluzka w męskim stylu, lekko rozpięta u góry.

2. T-shirt z nadrukiem

Kojarzy się ze stylem młodzieżowym, niezobowiązującym, weekendowym, dlatego działa odmładzająco. Sprawdzi się jako top pod żakietem lub kardiganem. Możesz go nosić nawet do bardziej eleganckich spodni. Warunek: t-shirt nie może być zbyt obszerny i podniszczony.

3. Dżinsy

Kto jeszcze nie słyszał o ich cudownej sile odejmowania lat? Każdy formalny, elegancki strój zyskuje luz, gdy dorzucimy do niego dżinsy. Nie dość, że są wygodne to jeszcze uniwersalne i łatwe w stylizowaniu. Jeśli nie zakładasz ich na jakieś ważne spotkanie lub imprezę, mogą mieć przetarcia.

4. Białe trampki

Ten sportowy dodatek kojarzy się z aktywnością, dobrą formą i energią – a dzięki nim i ciebie będą tak postrzegać. Już od wielu sezonów modne jest przełamywanie stylu trampkami dodawanymi do bardziej eleganckich strojów (nawet garnituru).

Dobrze, jeśli strój zaciekawia jakimś elementem. Warto wybrać coś oryginalnego, co jest obecnie na topie i dodać do swojego stroju – dajesz tym sygnał, że orientujesz się w modzie, a więc jesteś "młoda duchem"!

6. Krótka kurtka

Dżinsowa lub skórzana – niech zastąpi żakiet czy rozpinany sweterek, a cała stylizacja nabierze bardziej luźnego charakteru. Dzięki temu nie tylko będziesz wyglądać, ale i poczujesz się jak za dawnych lat!

7. Sukienka w mocnym kolorze

Czerwień, fuksja czy szafirowy w swoich mocnych, nasyconych odcieniach podziałają na ciebie energetycznie. Wybieraj je zawsze wtedy, gdy chcesz zrobić wrażenie!

Reklama

Więcej modowych rad:Moda dla kobiet dojrzałych - porady stylistki!Jak się ubierać po 50.? Podpatrz, jak robią to polskie gwiazdy!Stylowo w każdym wieku, czyli jak nosić róż po 50-tce?