Jak wyglądać elegancko, zrobić wrażenie, ale jednocześnie zachować stosowny umiar? Oto garść pomysłów i inspiracji:

1. Wiesz, że przyjęcie po komuniii będzie w ogrodzie? Zamiast sztywnej garsonki wybierz romantyczną sukienkę, np. odługości maxi. Może skusisz się na styl etno, delikatne hafty i naszywane koraliki? Albo kwiecistą sukienkę odcinaną pod biustem?

2. Chciałabyś strojem odjąć sobie nieco lat? Postaw na rozkloszowaną sukienkę z dopasowaną górą – taki fason zawsze prezentuje się dziewczęco. Ważne jest jednak, by nie była zbyt krótka – najlepiej do kolan lub w wersji midi.

3. Lubisz niebanalne stroje? Komunia to nie miejsce na eksperymenty z modą, ale co nieco możesz przemycić :). Może będzie to prosta sukienka, ale drukowana, np. w żurawie? Albo niebanalny, wyszywany diamencikami kołnierzyk przy szmizjerce?

4. Udało ci się schudnąć i chcesz pochwalić się zgrabną figurą? Może zamiast sukienki wybierzesz dopasowany kombinezon? Są szalenie modne od kilku sezonów i pięknie podkreślają kobiece kształty.

5. Nie masz zupełnie pomysłu na kreację? Załóż prościutką sukienkę i zaszalej z dodatkami. Oryginalne buty, ciekawa torebka lub duży, rozłożysty naszynik – one skutecznie "podkręcą" twoją stylizację.

