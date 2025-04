Natalia Kukulska to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych polskich gwiazd. Od lat zachwyca swoim oryginalnym stylem, który doskonale wpisuje się w najnowsze trendy. W ostatnich dniach piosenkarka została przyłapana przez paparazzi w niezobowiązującej stylizacji, która sprawiła, że nie możemy oderwać od niej wzroku.

Natalia Kukulska w casualowej stylizacji

Kukulska postawiła na luźny zestaw, w którym główną rolę gra niebieska kurtka projektu Ranity Sobańskiej - wiele osób kojarzy ją ze współpracy ze znaną marką sportową 4F. Ten modele nawiązuje do powracającego stylu lat 90.

Zestaw dopełniały luźne spodnie zdobione kontrastowymi lampasami i białe półbuty na koturnie. Do tego jeszcze designerskie okulary i najmodniejsza torebka sezonu.

fot: ONS.pl

Torebka na biodra hitem sezonu!

Saszetka na biodra była popularna w latach 90. Pewnie większość z was pamięta ją z czasów wczesnej młodości i wspomina z ogromnym sentymentem. Najpopularniejsza była mała nerka wykonana z ortalionu i zapinana na suwak. Nosiłyśmy ją zazwyczaj do luźnych zestawów na co dzień. Z czasem stała się synonimem kiczu, ale po wielu latach wróciła i namieszała na modowym rynku.

W sezonie wiosna-lato 2018 to jeden z najmodniejszych dodatków. Jednak współczesna torebka tego typu w niczym nie przypomina modelu, który znanym z dzieciństwa. Obecnie to elegancki elementy stylizacji, który zachował swoją praktyczną funkcję.

Poniżej znajdziecie kilka fajnych torebek, które obecnie znajdziecie w kolekcjach znanych marek. Zobaczcie koniecznie!

fot: 1. Złota saszetka na biodra Mi-Pac, cena, ok. 109,90 zł; 2. Welurowa saszetka na biodra Herschel, cena, ok. 259,90 zł; 3. Saszetka na biodra Missguided, cena, ok. 119,90 zł; 4. Saszetka na biodra Eastpak, cena, ok. 79,90 zł; 5. Saszetka na biodra Femi Stories, cena, ok. 149,90 zł

