Blond to kolor, który odmładza i rozświetla. Dlatego kobiety tak chętnie go wybierają. Stereotypowo myśląc, na pytanie w jakich odcieniach blondynce jest najlepiej każdy wybierze kolory pastelowe. Nie można jednak generalizować, a dobór odpowiedniej kolorystyki zależy nie tylko od koloru włosów ale od jego odcienia, cery i koloru oczu. Według takiej klasyfikacji najogólniej można wyodrębnić dwa typy blondynek.

Ciepła blondynka

Jeśli masz jasne oczy od błękitu przez szary do zielonego, jasną, brzoskwiniową karnację i ciepły odcień blondu, to klasyfikujesz się do typu Ciepłego. Najlepsze kolory, dla takiej blondynki to zdecydowanie te jasne i żywe. Wybieraj żółty, piaskowy czy słomkowy, pięknie będziesz prezentować się we wszelakich jasnych, soczystych zieleniach na przykład w trawiastym, lub zielono-żółtym. Morelowy i brzoskwiniowy czy łososiowy doskonale podkreśli kolor twojej cery. Ładnie będziesz się prezentować w morskim odcieniu niebieskiego, jak również w jasnym brązie czy fiolecie.

Chłodna blondynka

Ten typ charakteryzuje się popielatym odcieniem włosów, mogą być one bardzo jasne, skandynawski blond do ciemnego blond, ale w zimnych, chłodnym odcieniu. Oczy jasno niebieskie, szare lub szaro-niebieskie, a cera może być bardzo blada, wręcz porcelanowa, lub śniada. To chłodny typ blondynki, który najlepiej prezentuje się w kolorach pastelowych ale zimnych odcieniowo. Wybieraj jasnoróżowy czy jasnoniebieski. We wszelakich niebieskich jest ci wyjątkowo do twarzy, najkorzystniej w morskim oraz turkusowym. Miętowy, aktualnie bardzo modny jest kolorem stworzonym dla ciebie. Śmiało możesz przebierać wśród odcieni fioletu, a jeśli wolisz czerwienie, wybieraj te przygaszone takie jak malinowy czy kolory wina.

