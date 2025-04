AKTUALIZACJA - 02.01.2018 rok

Tytuł najlepiej ubranej Polki 2017 roku trafia do Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej. Drugie miejsce zajęła Marieta Żukowska i Aneta Kręglicka - obydwie panie zdobyły taką samą liczbę głosów.

Koniec starego i początek nowego roku to czas podsumowań! My tradycyjnie wybieramy najlepiej ubraną gwiazdę 2017 roku. Tym razem w naszym (subiektywnym) rankingu znalazło się 9 Polek. Cenimy je styl, klasę i konsekwencję. Kto trafił do naszego zestawienia w tym rok?

Najlepiej ubrane Polki 2017 roku

W naszym rankingu pojawiła się tradycyjnie Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Socha, Aneta Kręglicka i Grażyna Torbicka. Te panie nie mają sobie równych. Na każdym kroku udowadniają, że kobieta może wyglądać modnie bez znaczenia na wiek.

Ten rok to również kilka modowych odkryć. Jednym z nich jest Marieta Żukowska, która ma niezwykłą klasę i wyczucie stylu. Kolejną kobietą, która zaskakuje nas swoimi kobiecymi i kolorowymi stylizacjami jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska.

Nie zapomniałyśmy również o Małgorzacie Rozenek-Majdan, która nie boi się podkreślać atutów swojej sylwetki. Znalazło się również miejsce dla kochającej klasykę Kingi Rusin i pięknej Danuty Stenki.

Zobaczcie ostatnie stylizacje gwiazd i zagłosujcie w naszej sondzie!