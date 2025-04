Pewnie nawet nie wiecie, że nie powinnyście tego nosić, albo nigdy nie zwracałyście na to uwagi. Jest jednak jeden szczegół, który sprawia, że nawet odpowiednio dobrana stylizacja bardzo dużo traci.

To drobiazg, ale sprawia, że wszystkie wasze wysiłki idą na marne. Nie chodzi o to, czy coś się dzieje, czy nie. Tutaj chodzi o to, żeby w pełni wykorzystać potencjał ubrań, które kupujecie za ciężko zarobione pieniądze. A ten szczegół niestety to uniemożliwia!

Ścieg łączący klapy rozporka z tyłu płaszcza, marynarki lub spódnicy

O co tak naprawdę chodzi? O mały ścieg (najczęściej krzyżyk) łączący klapy rozporka z tyłu płaszcza, marynarki lub spódnicy. Wiemy, że to szczegół i pewnie uważacie, że tylko się czepiamy. Jednak musicie wiedzieć, że zanim zaczniecie nosić nowo kupiony ciuch, bezwzględnie powinnyście pozbyć się tego ohydnego "krzyżyka", który znajduje się z tyłu.

Jeżeli tego nie zrobicie, ubranie nie będzie się odpowiednio układało . Zamiast dopasować się do ciała i miękko okalać sylwetkę, będzie się nieestetycznie unosiło i poszerzało. A tego chyba nie chcecie?

Popularne sieciówki i znani projektanci taki ścieg stosują przy płaszczach, marynarkach i spódnicach, aby zachowały swój kształt na sklepowych wieszakach i w czasie transportu. Aby je usunąć, wystarczy przeciąć nitki i je wyjąć.

Źródło: www. whowhatwear.co.uk