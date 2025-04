Jakiś czas temu pisałyśmy, że żółty jest jednym z najmodniejszych kolorów na sezon jesień-zima 2017/2018. Jednak w tym samym tekście zwracałyśmy uwagę na fakt, że to bardzo trudny kolor, w który niewiele osób lubi, a jeszcze mniej osób wygląda w nim dobrze. Tylko tam chodziło o kanarkową żółć!

Okazuje się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej z pastelowym odcieniem tego koloru, bo teoretycznie każdy powinien wyglądać w nim olśniewająco. Czy faktycznie tak jest?

Pastelowa żółć to kolor dla każdego?

Żółty to kolor, który wiele osób (również my) traktuje z pewną rezerwą. Jest bardzo trudny w stylizacji i wydawało się nam, że naprawdę mało kto wygląda w nim dobrze. Zazwyczaj omijałyśmy go szerokim łukiem, a na rozbielone odcienie zupełnie nie zwracałyśmy uwagi. Takie informacje pojawiały się również w naszych teksach i poradach. A gdy przygotowywałyśmy zestawienia pastelowych ubrań i dodatków, to zawsze traktowałyśmy go po macoszemu.

Wygląda na to, że robiłyśmy to wszystko niesłusznie i bardzo was przepraszam. Jednak nawet nie przyszłoby nam do głowy, że delikatna żółć to taki uniwersalny kolor. Nawet gdy już ta informacja do nas dotarła, to przyznamy, że mamy mieszane uczucia. Oczywiście zgadzamy się, że żółty ma potencjał i są osoby, które wyglądają w nim zjawiskowo, ale czy faktycznie wszyscy? My niestety nie jesteśmy o tym w 100% przekonane.

Zanim zaczniecie ślepo podążać za poradami specjalistów ze świata mody, to spójrzcie na siebie krytycznym okiem i oceńcie, czy faktycznie prezentujecie się w danej rzeczy korzystnie. Nie wszystko, co modne i uniwersalne musi być dobre akurat dla was :)

