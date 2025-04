Wiosenne trendy na dobre zagościły na salonach. Nasze gwiazdy najczęściej wybierają kwiatowe motywy, biel i pastele. Bardziej odważne stawiają na intensywne barwy, które nie zawsze dodają im uroku.

W ostatnim tygodniu bardzo dużo się działo. Podczas 10. edycji Fashion Week Poland mogliśmy zobaczyć wiele kolorowych ptaków, ale także kilka gustownych stylizacji. Wiele gwiazd pojawiło się również na gali 6. Fashion Designer Awards, a także na spotkaniu marki kosmetycznej Avon. Kto w tym tygodniu zachwycił, a kto nie przyłożył się do stworzenia idealnego looku? Sprawdź mój subiektywny ranking.

Paulina Krupińska

Jedna z najpiękniejszych ostatnich Miss Polonia bardzo często stawia na ubrania podkreślające jej atuty. Gorsetową sukienkę w modny deseń kwiatowy Paulina zaprezentowała na gali Fashion Designer Awards, która idealnie podkreśliła jej urodę. Całości dopełniły dodatki w postaci pastelowej torebki i szpilek. Nic dodać, nic ująć.

Macademian Girl

Kolorowy ptak polskiej blogosfery modowej zawsze stara się zaskoczyć. Niestety za każdym razem mam wrażenie, że Macademian próbuje na siebie założyć jak najwięcej ubrań ze swojej garderoby. Niestety z marnym skutkiem. W tej stylizacji jest natomiast kilka perełek. Cekinowa bluzka, torebka i buty są w bardzo dobrym guście.

Małgorzata Socha

Aktorka po dłuższej nieobecności wraca na salony w najlepszym wydaniu. Połączenie bieli z pudrowym różem to absolutny hit sezonu. Tak skomponowany zestaw sprawdzi się w wielu sytuacjach. Najważniejsze to delikatny makijaż i zdrowe, piękne włosy. W ten sposób całość wyglądała świeżo i naturalnie.

Julia Kamińska

Serialowa aktorka potrafi zaskoczyć. W ostatnim roku najczęściej zachwycała na czerwonym dywanie. Niestety podczas premiery w Teatrze Komedia coś poszło nie tak. Kombinezon to zdecydowanie najtrudniejsza część damskiej garderoby. Nie każda kobieta będzie w nim wyglądała dobrze, czego efektem jest załączony obrazek, Całość jeszcze bardziej psuje ciężka skórzana kurtka.

Marika



Odkąd wokalistka stała się prowadzącą The Voice of Poland, co raz bardziej eksperymentuje ze swoim stylem. Trudno doszukiwać się w jej stylizacjach korzeni muzyki reggae, z których zasłynęła, a szkoda. Mam wrażenie, że Marika zatraciła się w modowym świecie i coraz częściej jest przebrana niż ubrana. Aczkolwiek suknia na estradę nadaje się doskonale.

Joanna Horodyńska

Czołowa stylistka naszego kraju nigdy nie zawodzi. Joanna nie boi się eksperymentować, łącząc ze sobą wiele trendów. Podczas pierwszego dnia ostatniej edycji Fashion Week Poland, stylistka zaprezentowała się w granatowym total looku, do którego dobrała torebkę w geometryczne wzory. Mam nadzieję, że styl Joanny będzie dla was inspiracją do stworzenia świetnych stylizacji.

