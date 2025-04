Ta 88-letnia kobieta udowadnia, że nie trzeba być młodym, aby być modnym. Moon Lin pochodzi z Tajwanu, a to jest pseudonim, którym posługuje się na Instagramie. Musimy przyznać, że ta starsza pani ostatnio nieźle namieszała w świecie mody.

Moon Lin nową ikoną stylu

Moon Lin łamie wszystkie stereotypy dotyczące podeszłego wieku. Kobieta wybiera zestawy pasujące do 20-latki, a nie do kobiety, która ma 88 lat, ale właśnie takim postępowaniem zdobyła ogromną liczbę fanów. Jej profil na Instagramie od połowy maja polubiło ponad 93 tysięcy osób.

fot: screen Instagram @moonlin0106

Ta kobieta doskonale wie, że moda to dobra zabawa i udowadnia to na każdym kroku. Zazwyczaj pojawia się w modnych zestawach z szortami, dżinsami z dziurami czy koszykarskimi spodenkami. Szczególnie przypadły jej do gustu t-shirty, o których mówił cały świat. Żółta koszulka z czerwonym napisem DHL czy biała z logo marki Supreme to jej znaki rozpoznawcze.

Bardzo polubiła również wszelkiego rodzaju nakrycia głowy. W czapce z daszkiem czy opasce na głowie prezentuje się kapitalnie. Do tego jeszcze stylowe okulary przeciwsłoneczne i mamy zestawy znakomicie wpisujące się w styl streetwear. W zagranicznych mediach pojawiają się już opinie, że ona sama jest synonimem streetwearu. A pytana o swój styl mówi:

Plusem bycia 88-latką jest to, że możesz się ubierać, jak ci się żywnie podoba.

fot: screen Instagram @moonlin0106

Moon Lin udowadnia, że wiek nie jest wyznacznikiem stylu, a wszystko jest w głowie. Znakomicie odnajduje się w modzie ulicznej, która idealnie do niej pasuje. Chciałybyśmy mieć w jej wieku tak dużo wigoru, taki styl i dystans do siebie.

Ta starsza pani nie wstydzi się swoich zmarszczek. Pokazuje je z dumą, a nawet uczyniła z nich swój atut. Patrząc na nią, dochodzimy do wniosku, że życie zaczyna się dopiero po osiemdziesiątce.

fot: screen Instagram @moonlin0106

