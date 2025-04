Wąsko-szeroko

Jak łączyć górę z dołem? Zasada jest taka: jeśli góra stroju jest szeroka, noś do niej wąski dół. I tak samo postępuj odwrotnie. W praktyce oznacza to, że gdy zdecydujesz się na bluzkę o szerokim kroju, np. tunikę czy fason oversize, noś do niej wąskie spodnie (jak na zdjęciu u dołu) lub ołówkową spódnicę.

Reklama

Gdy zaś włożysz szeroką, rozkloszowaną spódnicę lub spodnie o bardzo szerokich nogawkach, zadbaj o to, by góra stroju była bardziej przy ciele. Odstępując od tej modowej zasady i ubierając się w całości w szerokie ciuchy sprawiasz, że figura wydaje się niekształtna i ciężka.

Krótko i długo



Jaką bluzkę do spódnicy? Czy do spódnic lepsza będzie dłuższa, czy krótsza bluzka? Większość spódnic lepiej prezentować się będzie z krótszą górą. Reguły tej warto przestrzegać szczególnie wtedy, gdy spódnica jest długa, co najmniej do połowy łydki. Jeśli włożyłabyś ją do tuniki, sylwetka miałaby zaburzone proporcje i całość nie wyglądałaby kobieco.

Lepszym rozwiązaniem będzie więc bluzka nie dłuższa niż do połowy bioder. Jeśli masz wciętą talię, wpuść bluzkę do środka spódnicy, a wtedy będzie ładniej podkreślona.

Złoto i srebro



Czy można nosić je razem? Coraz więcej projektantów lubi to zestawienie i proponuje noszenie, np. pęku złotych i srebrnych bransoletek. W modzie są też pierścionki czy naszyjniki, w których te dwa kruszce są fantazyjnie połączone. Nadal jednak dysonansem jest duet srebrne kolczyki i złota kolia czy też złota bransoletka i srebrny wisior – tu nadal warto trzymać się sprawdzonej klasyki.

Nogawki idealne



W modzie są teraz chyba wszystkie możliwe długości nogawek: od szortów, bermudów po culottes, 7/8... Czym więc się kierować przy wyborze? Długością i wyglądem swoich nóg. Wszystkie krótkie i przykrótkie nogawki optycznie skracają nogi. Jeśli twoje nogi wymagają wydłużenia, trzymaj się sprawdzonej zasady: powinny sięgać do połowy obcasa butów.

Sandały bez skarpet



To jedna z najczęściej popełnianych ubraniowych gaf. W noszeniu skarpet do sandałów przodują najczęściej mężczyźni, a na prawdę nie wygląda to dobrze. Również panie powinny zakładać wycięte pantofle i sandałki na gołą stopę. Projektanci próbują co prawda przemycić do mody skarpetki połączone z sandałami, ale to awangardowe połączenie i pewnie niedługo odejdzie w zapomnienie.

Rajstopy do biura



Zasada taka obowiązuje w korporacjach, ale również w większości biur, gdzie odbywają się ważne spotkania. Nie wypada wtedy "świecić" gołą nogą. W ciepłe dni warto wybrać rajstopy ultracienkie, o grubości 6 DEN, (np. Gatta, 19,90 zł), które są prawie niewidoczne na nogach lub cienkie pończochy. Sandałów do biznesowego stroju nie nosimy.

Reklama

Więcej modowych porad:

10 prostych zasad - jak uzyskać ładną talię?

Jak wysmuklić kostki - poznaj nasze sposoby

Body i mom jeans - zobacz jak nosić