Miłośniczki hollywoodzkiego stylu z pewnością kojarzą zdjęcia szykownych kobiet w kabrioletach, z gustownie uwiązanymi chustami na głowie. Jeśli chcesz choć przez chwilę poczuć się jak gwiazda, skorzystaj z naszego poradnika i naucz się jak stworzyć podobny look!

Zawiązana na głowie chusta sprawia, że wyglądamy tajemniczo i zaskakująco. Dzięki gładkiej będziesz wyglądać elegancko, a złota nitka w materiale nada twojej stylizacji odrobinę zadziorności, kwiaty i frędzelki to doskonały wybór, jeśli chcesz nawiązać do stroju cygańskiego. Zachęcamy do wypróbowania tego wiązania w różnych kombinacjach!

Więcej ciekawych wiązań apaszek i chust:

Wiązanie, które tu prezentujemy z założenia jest wielofunkcyjne - bluzka dla odważnych lub kamizelka dla tych, którym brak śmiałości. Niezależnie od tego, który wariant wybierzesz gwarantujemy, że będziesz wyglądała zjawiskowo!

Apaszka to dodatek towarzyszący nam od wielu lat. Dziś zaprezentujemy wam wiązanie nieodłącznie kojarzące się ze stylem francuskim. Oto, jak w prosty sposób stworzyć klasyczne, szykowne wiązanie.

Sukienka z chust może nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szykujesz się na oficjalne wyjście, ale za to doskonale sprawdzi się na letnim spacerze lub na plaży. Modne, efektowne, kreatywne, a przede wszystkim - dziecinnie proste! Zobaczcie same!

Co zrobić z marynarką, z którą się nie rozstajesz, a jednak zaczyna cię powoli nudzić? Najtańszą i najprostszą zmianą jest urozmaicenie jej poprzez gustowny i pomysłowy kołnierz zawiązany z apaszki. Dzięki nam w prosty sposób nauczysz się jak go zrobić!

Jeśli potrzebujesz oryginalnej, niepowtarzalnej bluzki mamy dla ciebie proste, a przy tym kreatywne rozwiązanie. Zabaw się w projektantkę mody i stwórz taką bluzkę własnoręcznie, wykorzystując chusty i apaszki w zupełnie nowej odsłonie. Możesz wybrać dwie takie same lub zaszaleć i stworzyć nietuzinkowy projekt, złożony z dwóch różnych materiałów.

Potrzebujesz pomysłu na odświeżenie swojej ulubionej apaszki? Dlaczego nie zrobisz z niej… paska? Taki dodatek świetnie sprawdzi się w stylizacjach z sukienką. Jeśli chcesz osiągnąć elegancki efekt – wybierz jedwabną apaszkę w stonowanych kolorach. Kolorowa i zwiewna będzie doskonałym dopełnieniem letnich zestawów.