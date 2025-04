Romantyczne sukienki, zwiewne koszule, motyw kwiatów i zwierzęce printy, a do tego jasne kolory - na to stawiamy wiosną i latem 2019! Sprawdź, co powinno znaleźć się w twojej szafie!

3 najważniejsze trendy wg Volcano

Jeśli nie wiesz, co będzie trendy wiosną i latem, to z pomocą przychodzi Volcano! W tym sezonie marka zabrała nas do słonecznej Genui! W kolekcji znajdziemy ubrania z motywem roślinno-kwiatowym i kształtami geometrycznymi. Nie brakuje także nadruków w kratki, kropki, napisów op-art i wzorów przyrodniczych.

1. Linia Romantic

To coś dla fanek kobiecych stylizacji. Wiosną i latem nadal nosimy kwieciste sukienki, a także dłuższe spódnice, koszulki, topy i kurtki. Projektanci Volcano proponują też marszczenia, falbany oraz wiązania na rękawach i w pasie, które subtelnie podkreślają kobiecość sylwetki. Stawiamy na odcienie niebieskiego, biel, róż, granaty oraz korale.

2. Marina Hawaii

Kochasz plażę, palmy i wakacyjny nastrój? Marka Volcano w swojej wiosenno-letniej kolekcji prezentuje zwiewne materiały ozdobione tropikalnymi nadrukami. Na sukienkach, t-shirtach, koszulkach czy spodniach znajdziemy więc printy typu „deep forest”, ale także te z egzotycznymi zwierzętami i rajskimi ptakami, czy tropikalnymi liśćmi. Jeśli chodzi o barwy, to dominują ciemne tła i tropikalne kolory m.in. zieleń, pomarańcz, oliwka, hot pink i żółty.

3. Urban Energy

Lato w mieście nie musi być nudne! Linia Urban Energy od Volcano to synonim miasta, zabawy i wolności. W kolekcji znajdziemy wygodne koszulki, topy, koszule i spodnie. Stawiamy na pastelowe parki, prostą kratę, jeans i styl marina. Obowiązkowo wybieramy kolory bieli, denimu, błękitu i kobaltu!

Coś dla niego!



Kolekcja męska Volcano wiosna-lato 2019 to urbanistyczno-architektoniczne nadruki na koszulkach oraz nowa interpretacja stylu marynistycznego. W szafie twojego faceta obowiązkowo powinny pojawić się ubrania w stylu:

Active Marina - wygodne szorty, bluzy z kapturem, koszulki z geometrycznymi kształtami

- wygodne szorty, bluzy z kapturem, koszulki z geometrycznymi kształtami Tropical Hawaii - ubrania w energetycznych kolorach: zielenie, pomarańcze, granaty i żółcie

- ubrania w energetycznych kolorach: zielenie, pomarańcze, granaty i żółcie Active Urban - „streetowe” kurtki oraz jeansy z przetarciami i dopasowane spodnie

Materiał powstał przy współpracy z marką Volcano