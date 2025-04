Moda pozwala teraz na wiele, ale czy na wszystko? Czy po przekroczeniu granicy jakiegoś wieku powinnyśmy jakoś szczególnie uważać na to, co nosimy? Jak to jest np. z różem – czy jest on zarezerwowany dla małych dziewczynek?

Jesteśmy na tak



Dojrzałym paniom dobrze jest w jasnym, pudrowym różu , który rozświetla twarz, ożywia ją i odejmuje lat.

, który rozświetla twarz, ożywia ją i odejmuje lat. Warto zdecydować się na ten rozbielony i lekko przyszarzały odcień różu – wygląda bardzo szlachetnie i dodaje elegancji nawet bardzo prostym strojom.

nawet bardzo prostym strojom. Róż jest bardzo modny w tym sezonie – jeśli będziesz nosiła stroje na czasie, będziesz wyglądać młodziej!

Jesteśmy na nie



Uważać trzeba na nadmiar mocnego różu, a szczególnie na ubieranie się od stóp do głów w tym kolorze – może to wyglądać "tanio", niestosownie i banalnie .

. Mocne, nasycone odcienie różu na bluzkach lub swetrach nie są dobre dla tych kobiet, których skóra często się zaczerwienia lub jest tzw. naczynkowa. W takich przypadkach podkreśla on mankamenty skóry.

