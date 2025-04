Mamy dla was kilka trendów, które sprawią, że wasz powrót do szkoły na pewno nie przejdzie niezauważony. W naszym top 5 stawiamy nie tylko na kolory, czy wzory, ale i panujące trendy. Spośród nic wybrałyśmy te, które sprawdzą się najlepiej jako stylizacje do szkoły. Okazuje się, że większość z nich można znaleźć w kultowym filmie z 1995 roku "Clueless" z Alicią Silverstone w roli głównej. Zaczynamy!

1. Sportowy szyk

Trend rodem z lat 90. to wciąż hit. W tym roku szkolnym nosimy nie tylko sportowe buty i dresy, ale modne bomberki, czy T-shirty z nadrukami. Inspiracji może wam dostarczyć m.in. Rita Ora i Rihanna.

2. Wzory i kolory

Do najgorętszych szkolnych trendów zaliczamy kratę, połyskujące tkaniny i pastele. Możecie łączyć je ze sobą lub tworzyć szałowe total looki.

3. Kicz

W tym roku kochamy kicz! Zwariowane dodatki, czy printy na ubraniach są zabawne i bardzo na czasie. Jesteśmy pewne, że macie w swojej szafie ubrania i akcesoria w tym stylu.

4. Romantyczny grunge

Styl z lat 90. jest wciąż hitem. Nosimy ramoneski, ale łączymy je z kwiatowymi printami. Do motocyklowych butów zakładamy pastelowe spodnie, a do skórzanej spódnicy bluzkę we florystyczny wzór.

5. Dziki Zachód

W tym roku szkolnym najmodniejsze będą te, które czują ten look. Kowbojki, frędzle, dżinsowe koszule i cała reszta to hit. Noszą je największe gwiazdy, dlatego gwarantujemy, że stylizacje z Dzikiego Zachodu będą wielkim hitem.

