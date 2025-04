Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a to oznacza, że za chwilę twój kalendarz będzie wypełniony świątecznymi spotkaniami z przyjaciółmi, uroczystymi kolacjami z najbliższymi, imprezami biurowymi i eventami. Każde wydarzenie będzie miało swój własny dress code, dlatego, aby uniknąć w sklepach zakupowej gorączki, już teraz pomyśl o kreacji, która w dobrym stylu poprowadzi cię przez wszystkie z nich.

Aby ułatwić ci poszukiwania, wybrałyśmy 8 najlepszych sukienek na święta 2022 z popularnych sklepów i od lokalnych producentów, w których pokażesz swojego świątecznego ducha. Nasze znaleziska obejmują każdy styl — od komfortowych, dzianinowych opcji po eleganckie, bardzo formalne kreacje. Dodatkowy bonus? Większość z nich założysz też na inne zimowe uroczystości np. wesela, chrzciny, romantyczne spotkania we dwoje oraz przyjęcia koktajlowe.

Przewiń w dół i odkryj najpiękniejsze sukienki na święta Bożego Narodzenia 2022.

Spis treści:

Dodaj odrobinę blasku świątecznym uroczystościom dzięki małej czarnej, którą znajdziesz na wieszakach w sklepach Mango. Sprawdzi się nie tylko na wigilijną kolację, ale też w świetnym stylu wprowadzi cię w Nowy Rok. Uzupełnij ją czarnymi czółenkami, błyszczącą kopertówką i migoczącą biżuterią.

fot. Sukienka z ozdobnym strasem, Mango, cena: 169,99 zł/materiały prasowe

Przygotuj się na wiele komplementów od przyjaciół, kiedy wystąpisz na świątecznej kolacji w efektownej, sukience w kolorze magenta z metką The Odder Side. Odcięcie z pasie podkreśli talię, a głęboki dekolt pięknie wyeksponuje biust. Załóż do niej długi naszyjnik.

fot. Sukienka The Odder Side, cena: 629 zł/materiały prasowe

Aksamitna sukienka midi w królewskim odcieniu niebieskiego, to doskonały wybór na świąteczną imprezę pracowniczą i na kolację wigilijną w rodzinnym gronie. Aby uzyskać nienaganny look, zwiąż włosy w kok lub elegancki, gładki kucyk. Dobierz do niej srebrne akcesoria.

fot. Sukienka z aksamitu, Massimo Dutti, cena: 599 zł/materiały prasowe

Dzianinowe sukienki oprócz tego, że są szalenie modne i komfortowe, są też bardzo praktyczne. Dzięki odpowiednim dodatkom założysz je wszędzie, nawet na eleganckie, świątecznie spotkania. Połącz je z botkami lub dopasowanymi kozakami.

fot. Sukienka dzianinowa, H&M, cena: 129,99 zł/materiały prasowe

Praktyczną opcją będzie też satynowa sukienka na cienkich ramiączkach z najnowszej kolekcji Mango. Zabierze cię od popołudniowej, świątecznej kawy z przyjaciółką po wieczorne, koktajlowe przyjęcie. Zagraj tylko akcesoriami. Chcąc uzyskać formalny outfit, zarzuć na ramiona marynarkę oversize i wskocz w eleganckie czółenka, gdy bardziej swobodny — wybierz kardigan o grubym splocie i kowbojki.

fot. Satynowa, drapowana midi, MANGO, cena: 249 zł/materiały prasowe

Zwycięski wygląd zapewni ci też aksamitna sukienka bodycon w kolorze gorzkiej czekolady. Uzupełnij ją dodatkami w karmelowym kolorze lub jeśli chcesz osiągnąć jeszcze bardziej świąteczny klimat — złotymi.

fot. Sukienka z aksamitu GESTUZ (breuninger.com), cena: 779 zł/ materiały prasowe

Jeśli spotkanie świąteczne wymaga od ciebie formalnego stroju, nie pomylisz się, idąc w sukience o kroju marynarki od marki Roselle. Ten fason to pewniak, który zawsze zdaje egzamin.

fot. Sukienka Roselle, cena: 629 zł/materiały prasowe

Sukienka w kolorze szmaragdowej zieleni z rozkloszowanym dołem to kolejna stylowa propozycja, w której poczujesz świątecznego ducha. Sprawdzi się zarówno na świątecznym, wieczornym evencie i na kolacji z rodziną.

fot. Sukienka midi, SWING POLISH FASHION CONCEPT, cena: 559 zł/materiały prasowe

