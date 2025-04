Najnowsze trendy z Paris Fashion Week

Paryż zamienił się ponownie w jeden, wielki wybieg mody. Kiedy projektanci na pokazach prezentują modę na jesień i zimę 2017/2018, gwiazdy i influenserzy lansują trendy na teraz. Zatem, co gwiazdy noszą podczas Paris Fashion Week? Inspirujemy się ich najnowszymi lookami.

Reklama

Kolorowe płaszcze? Zobacz, co noszą polskie gwiazdy

Jeśli zastanawiacie się jaki płaszcz zakupić na wczesną wiosnę, zastanówcie się nad trendem militarnym. Płaszcze w tym stylu pokochały topowe gwiazdy. Anna Wintour, Monica Bellucci i Olivia Palermo stylizują je w najróżniejszy sposób. Bellucci nonszalancko zarzuca go na ramiona, zaś u naczelnej amerykańskiego Vogue stanowi on kwintesencję całości.

Od lewej: Monica Bellucci, Anna Wintour, Olivia Palermo - fot. ONS.pl

Kendall Jenner paparazzi przyłapali w złotej puchówce. Nonszalancko rozpięty model w złotym kolorze od razu przywołał nam na myśl projekty polskiej marki MMC Studio. Na zdjęciu podobną kurtkę przymierza Kasia Sokołowska. Jeśli któreś z was są nimi zainteresowane, to dostaniecie je w warszawskiej Galerii Mokotów.

Od lewej: Kendall Jenner, Ilona Majer i Kasia Sokołowska - Fot: ONS.pl/Instagram

Kolejny hit Paris Fashion Week to futra. Krótkie, długie, eleganckie lub na sportowo - ten element garderoby nie wyjdzie z mody przez najbliższe lata... nawet dekady. Gwiazdy noszą je zarówno do dżinsów i butów sportowych jak w przypadku Miroslavy Dumy, ale również do kozaków i wieczorowej sukienki. W obu wersjach sprawdzają się doskonale.

Od lewej: Olivia Palermo, Anna Wintour, Miroslava Duma - fot. ONS.pl

Przegląd modnych futer - to jest hit

Okazuje się, że niezależnie od okazji sportowy look sprawdza się bardzo dobrze. Kendall Jenner i Bella Hadid stawiają na niekonwencjonalne połączenia. Top modelki łączą sportowe bluzy z eleganckimi torebkami z aksamitu i ekstrawaganckimi modelami przewiązanymi przy pasku. Zaś Miroslava Duma rozkochała się w czapeczkach z daszkiem. Co wy na to?

Od lewej: Kendall Jenner, Bella Hadid i Miroslava Duma - fot. ONS.pl

A na koniec Chiara Ferragni, jedna z najsłynniejszych bloggerek świata i najmodniejsze przesłanie - wprost z pokazu Diora. Koszula z napisem "Wszyscy powinniśmy być feministkami" jest bardzo aktualne. Chiara w ten sposób chciała pokazać swoją solidarność z kobietami na całym świecie. Moda, która łączy się z przesłaniem to jeden z najgorętszych trendów.

Chiara Ferragni i modelka na pokazie Dior

Reklama

- fot. ONS.pl