Podczas wizyty w warszawskim showroomie Tweed, jedna ze stylistek pomogła nam stworzyć kilka stylizacji doskonałych na sylwestrowy wieczór, czy nawet karnawałowe imprezy.

Motywem przewdonim stały się oczywiście czerń i złoto. Kasia z showroomu Tweed łączy modną skórę z łańcuchami, elegancką sukienkę z masywną biżuterią i połyskującą bluzkę z delikatnymi dodatkami. A do tego coś dla miłośniczek stylu sportowego i niekonwencjonalnego podejścia do mody i sylwestrowej zabawy. Zresztą zobaczcie same!