W tym sezonie pikowania goszczą nie tylko na płaszczach, kurtkach i torebkach, ale też spodniach, bluzkach, marynarkach, spódnicach czy sukienkach. Sieciówki i projektanci rozpieszczają nas, więc jest w czym przebierać! Zgodnie z obowiązującymi trendami przygotowałyśmy więc 3 stylizacje z wykorzystaniem pikowanych ubrań.

Pikowana rozkloszowana spódnica - z czym ją nosić?



Rozkloszowana spódnica podkreśli talię i będzie świetnie wyglądać w połączeniu z białą, gładką koszulą ozdobioną czarną kokardą. Złota, cekinowa marynarka doda blasku, botki ze złotymi klamrami oraz złotą aplikacją na nosku przykują uwagę, a kontrastująca z całym zestawem czerwona kopertówka pomieści wszystkie kobiece skarby. Ciekawym uzupełnieniem tej stylizacji będzie kapelusz z szerokim rondem. Oto modny i stylowy look w sam raz na świąteczną kolację.

Obustronne

Pikowania, srebro i jelonek Bambi - nietypowe pop-artowe połączenia



Tym razem zamiast złota stawiamy na srebro. Lekka, denimowa kurtka ozdobiona srebrnymi aplikacjami stworzy bardzo udany zestaw z czarną sukienką z gładką górą i pikowanym dołem. Skórzane botki na wysokim obcasie wydłużą nogę, a czerwona bransoletka oraz urocza kopertówka z charakterystycznym jelonkiem Bambi nadadzą tej stylizacji niebanalnego charakteru.

Pikowany płaszcz plus czerwień - jak to zestawić?



Czym byłyby święta bez czerwieni? Skąpana w tym kolorze koszula stworzy zgrany duet ze skórzanymi spodniami. Elegancji dodadzą duży, ozdobny naszyjnik oraz lakierowane botki. Czerwona, przezroczysta kopertówka genialnie dopełni ten look, a ciepły, pikowany płaszcz z odpinanym dołem nie tylko doskonale ogrzeje w nawet największy mróz, ale też w razie konieczności posłuży za stylową marynarkę! Co Wy na to?

Która ze stylizacji podoba wam się najbardziej?

Źródło: Materiały prasowe Mosquito