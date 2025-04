Koszulki z nadrukami przechodzą kolejny renesans. Od lat 90. niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że noszenie t-shirtów z koncertów, czy z ulubionymi zespołami nie należy już jedynie do subkultur. Teraz nosimy je zarówno na co dzień, jak i od "święta".

Reklama

Koszulki z nadrukami są hitem wiosny i lata 2017

Mamy dla was 12 pomysłów na look z koszulkami w tym stylu. Dowolność totalna, jak zresztą w dzisiejszej modzie. Top z nadrukiem możemy obciąć i nosić go do spodni z wysokim stanem i grubym paskiem. Bardzo w stylu gwiazd serialu Beverly Hills 90210.

Modowe trendy na wiosnę i lato 2017 od Polki.pl

fot. FREE

Koszulka z modnym hasłem świetnie wyglądać będzie również do spódnicy. W zestawieniu z eleganckim żakietem (zarzuconym nonszalancko na ramiona) i niewielką torebką stworzy niecodzienny look. Bardzo w stylu paryskich fashionistek.

Koszulki Nirvany są hitem - gdzie je kupisz?

fot. FREE

Jak nosić koszulki z nadrukami - pomysły

Latem koszulka z nadrukiem będzie dobrze wyglądać również z szortami. Tu w wersji prosto z Paryża (zdjęcie poniżej). Dziewczyna połączyła t-shirt z zabawnym nadrukiem z krótkimi spodenkami, ozdobnymi skarpetami i trzewikami. Odważnie i bardzo w najnowszych trendach.

Reklama

Jednak nie martwcie się, w naszej galerii znajdziecie więcej pomysłów na stylizację z koszulką z nadrukiem. W wersji eleganckiej, sportowej i na luzie. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie pomysły prosto z ulic: Londynu, Paryża, Kopenhagi i Nowego Jorku!

fot. FREE