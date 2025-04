Jeśli Twoim jedynym pomysłem na nowy fajny ciuch jest buszowanie w centrach handlowych, po nowych kolekcjach, twoje ciuchowe fundusze mogą szybko się skończyć. W zamian dostaniesz modne, jakościowo dobre ciuchy, które jednak większość podobnych tobie dziewczyn będzie mogło w pamięci przypasować do konkretnego sklepu. Takim kupowaniem łatwo stracić nie tylko kasę, ale i indywidualizm. Jaka jest na to rada?

* Szukaj w second-handach. Kupowanie ubrań w lumpeksach już od dawna nie jest obciachem, a nie trudno tam o prawdziwą perełkę, i to nie koniecznie w stylu vintage. Wiele rzeczy powraca do modowych łask po około pięciu latach. Możesz upolować coś trendy, co ktoś założył tylko dwa, trzy razy. Nie lubisz używanych ubrań? To nic, w dużych miastach jest coraz więcej sklepów w nowymi ciuchami, przywożonymi z zachodu, które są znacznie tańsze bo pochodzą z minionych kolekcji. Polecamy np. TK Maxx.

* Szukaj w szafie mamy i babci. To prawdziwe modowe skarbnice. Warto przyjrzeć się sukienkom mamy z młodości, zapytać babci gdzie trzyma stare torebki. Przeszperać strych i pawlacze w poszukiwaniu korali, szali. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz na prawdę extra kreacje, które od lat leżą pod samym twoim nosem.

* Zaglądaj tam gdzie normalnie nie robisz zakupów. Jeśli masz czas, wchodź do sklepów, w których raczej się nie ubierasz. Idąc do supermarketu po jogurt sprawdź, czy w dziale odzieżowym nie ma jakichś szałowych rajstop. Zaskoczy cię co możesz znaleźć tam, gdzie nigdy byś się tego nie spodziewała.

* Wymieniaj się z koleżankami i chodź na akcje typu "swap" - pozbędziesz się tego co zalega w twojej szafie i z pewnością znajdziesz coś ciekawego, co dostaniesz za darmo, za coś swojego lub za grosze.

* Znaj dobrze swoją szafę. Jeśli spodoba ci się szary sweter będziesz wiedziała, że masz już takie trzy. Fakt, będą się nieco różniły, ale czy ktoś prócz ciebie zwróci na to uwagę? To bez sensu wydane pieniądze. Zainwestuj w coś czego jeszcze nie masz. Inaczej wszyscy będą mieli wrażenie, że chodzisz ubrana wciąż tak samo. Jeśli jednak popełnisz już ten błąd, poprzymierzaj swój nowy sweter w domu, bez odrywania metek. Będziesz jeszcze mogła go oddać.

* Nie wydawaj kasy na rzeczy charakterystyczne, sezonowe, które do następnej zimy będą dawno nie modne. Zwłaszcza, jeśli nie masz do wydania dużo pieniędzy. Odkładaj lepiej na coś ponadczasowego, albo rzeczy, które ewidentnie będą IN także w następnym sezonie. Skąd to wiedzieć? Na Polki.pl zawsze znajdziesz zdjęcia z Fashion Weeków prezentujących ubrania z kolekcji do przodu.

* Kupuj na bazarach Jeśli twój ciuchowy budżet jest na prawdę niski to nie takie złe miejsce. Tanie fabryki z dalekiego wschodzu też wiedzą co w trawie piszczy i próbują przystosować produkcję do obowiązujących trendów. Tam jest zawsze najtaniej, ale uwaga! Zawsze, ale to zawsze przymierzaj te ciuchy zanim je kupisz. Ich jakość często pozostawia wiele do życzenia, coś co możesz przeoczyć oglądając sukienkę na wieszaku może okazać się istotnym mankamentem po założeniu.

* I oczywiście ostatni, najpopularniejszy sposób... poluj na wyprzedaże. Upatruj zawczasu co ci się podoba i licz, że niedługo zostanie przecenione. Pamiętaj jednak, że pierwsze wyprzedaże są zazwyczaj symboliczne. Po około dwóch tygodniach większość ciuchów zostanie dodatkowo obniżona, a wtedy ruszaj do akcji!