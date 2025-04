Kurtka jeansowa do klasyczny element garderoby. Ważne, by wybrać idealną dla siebie. Ubrania są po to by jak najlepiej podkreślały nasze walory. Dzięki odpowiednim krojom możemy uwydatnić lub ukryć to, co chcemy. To samo tyczy się okryć wierzchnich. Zatem jak dobrać odpowiednią kurtkę do figury?

Reklama

Krój kurtki jeansowej dopasowany do:

Kurtki jeansowe są idealne na przejściową pogodę. Można je nosić jako okrycie wierzchnie, ale nie tylko. W wielu stylizacjach stanowią rodzaj narzutki lub żakietu, który ma niezliczoną ilość zastosować. Podpowiadamy, jak znaleźć krój, który będzie pasował do sylwetki.

drobnej sylwetki XS

Najlepiej wybierz dopasowany krój, który będzie dobrze leżał w ramionach. W ten sposób podkreślisz swoje filigranowe kształty, nie zaburzając proporcji.

sylwetki XL

Wybierz model, przylegający do sylwetki. Nie ma sensu optycznie powiększać proporcji. Jeśli kurtka nie będzie dopinać się w biuście - nic nie szkodzi! Właśnie ten pasek będzie połami kurtki będzie wyszczuplał sylwetkę. Pamiętaj również, by wybierać kurtki dżinsowe z dodatkiem stretchu, dzięki temu będą się one lepiej układać i będą wygodniejsze.

figury gruszki

Jeśli chcesz odciągnąć wzrok od szerokich bioder wybierz dłuższą kurtkę. Klasyczne modele denimowych kurtek nie będą zbyt komplementujące. Długość do połowy pupy będzie tą najodpowiedniejszą. Ponadto poszukaj kroju z szalowym kołnierzem lub aplikacjami w górnej części.

szerokich ramion

Kurtki dżinsowe zazwyczaj mają charakterystyczny kształt ramion. Żeby nie uwydatniać pokaźnych kształtów w górnej części waszej sylwetki, postaw na fason oversize. Możesz też zamienić dżinsową kurtkę na kamizelkę. Prosty i udany trick!

dużego biustu

Najlepszy model dla tych, które mają duże piersi to modny od kilku sezonów krój boyfriend. Ten model nie będzie przyciągał uwagi do okolicy biustu, a jednocześnie sprawi, że będziesz wyglądać bardzo stylowo.

Fot. FREE

Każda z was najlepiej wie, w czym wygląda i czuje się dobrze. Utarte zasady czasem można, a nawet warto - łamać!

Reklama

Przeczytaj:

Jak ozdobić kurtkę jeansową?

Najmodniejsze kurtki wiosenne - trendy sezonu