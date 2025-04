Święta owszem, mają swoją specyfikę, choć nie obowiązuje tu żaden dress code, ani sztywne zasady etykiety. Możemy ubrać się zarówno elegancko, jak i bardziej na luzie, wpasowując się w tzw. świąteczny styl. Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju spotkania rodzinne macie zaplanowane oraz gdzie udacie się z wizytką. Jak się ubrać, aby w ten dzień wyglądać szczególnie czarująco i nie zrobić konkurencji... choince?

Powiew biurowego konwenansu

O ile na co dzień (zwłaszcza młodzież i osoby, które muszą tak się ubierać do pracy) z niechęcią spoglądamy na klasyczne garsonki, spódnice i żakiety, o tyle w święta te części garderoby mogą być żelaznym elementem gwiazdkowego savoir-vivre'u. Jeżeli nie chcemy przesadzić z elegancją, nasz strój możemy urozmaicić charakterystycznymi dodatkami, czy ozdobnym topem, który założymy pod żakiet.

Niezwykle modnym a zarazem atrakcyjnym wyborem może okazać się haftowany top z jedwabiu na ramiączkach. Właśnie ze względu na haft jest on idealny na święta, a zarazem nadaje się też do noszenia na inne okazje. Bluzki z dużym dekoltem ozdabiane cekinami zostawmy raczej na bal karnawałowy. Do tego warto pokusić się o ołówkową spódnicę w spokojnej tonacji oraz o klasyczną marynarkę lub żakiet. Np. taki z podwyższonymi ramionami. Całość dopełnić można zamszowymi pantofelkami i ozdobnymi rajstopami, które w tym sezonie są hitem.

