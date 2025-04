Jak wybrać idealny model kostiumu kąpielowego, kiedy nosi się rozmiar nieco większy niż 34 czy 36? To zadanie nie jest łatwe, ale jak najbardziej wykonalne!

Pamiętaj o tym, że dobrze dobrany strój kąpielowy może tuszować mankamenty Twojej sylwetki, a eksponować jej zalety!

Raczej nie decyduj się na bikini. To strój przeznaczony dla bardzo drobnych osób, niewskazany jest nawet dla szczupłych kobiet, które mają jednak większy biust. Oczywiście, wcale nie musisz rezygnować z dwuczęściowego kostiumu! Wybierz jednak taki model, który posiada usztywnienia i fiszbiny, aby dobrze podtrzymywał piersi. Dół kostiumu nie powinien być zbyt wycięty, możesz wybrać też majtki z podwyższonym stanem a la pin-up girl, które zamaskują niechciane fałdki na brzuchu i dodadzą całości wyglądu w stylu retro.

Stylizacja nr 1: kostium kąpielowy Corin, sukienka plażowa Freya, okulary przeciwsłoneczne Sinsay, sandałki CCC.

Latem 2013 supermodne są kostiumy kąpielowe w geometryczne wzory. Jeden z nich wybrałyśmy do naszej pierwszej stylizacji. Przewiewna sukienka plażowa to bardzo dobra alternatywa – jeśli nie lubisz eksponować swojego ciała to dzięki niej, spacerując po plaży, możesz nieco się osłonić. Biel świetnie podkreśla odcień opalonej skóry. Sandałki z elementem w kolorze fluo to must-have tegorocznych wakacji!

Jeśli nie chcesz eksponować brzucha, warto zdecydować się na kostium jednoczęściowy. Czerń to kolor, który optycznie wyszczupla, więc wybierając w strój w tym kolorze, odejmujesz sobie kilka kilogramów. Pamiętaj jednak, że czarny przyciąga słońce, więc w takim kostiumie będzie Ci bardziej gorąco!

Stylizacja nr 2: kostium kąpielowy Atlantic, kapelusz Top Secret, okulary przeciwsłoneczne Reserved, sandałki Zara.

Strój jednoczęściowy plus size – maskuje niechciane fałdki na brzuchu, za to eksponuje plecy! Podkreśla również dekolt. Na plaży koniecznie pamiętaj o chronieniu włosów i skóry głowy przed słońcem. Niezbędnym dodatkiem staje się wtedy kapelusz z dużym rondem. Promienie UV mogą nie tylko spowodować porażenie słoneczne, ale także znacznie osłabić Twoje włosy. Ćwieki to w tym roku bardzo modny detal – wyglądają ciekawie zwłaszcza na butach.

Tankini to kostium kąpielowy, który składa się ze specjalnego topu i majtek. To świetna propozycja dla osób, które chciałyby zamaskować brzuch i tzw. boczki!

Stylizacja nr 3: kostium kąpielowy Freya, torba Top Secret, sandały Deichmann, okulary przeciwsłoneczne Zara.

Tankini przedstawione w trzeciej stylizacji dobrze podtrzymuje biust! Na plażę zabierz okulary przeciwsłoneczne – zdradliwe promienie UV szkodzą nie tylko włosom i skórze, ale też oczom. Szczególnie wtedy, gdy odbijają się od wody. Dzięki okularom możesz uniknąć uszkodzeń wzroku oraz zapobiegasz przedwczesnemu powstawaniu tzw. kurzych łapek w kącikach oczu. Torba to kolejny ważny element plażowego ekwipunku – te w marynarskim stylu królują nieprzerwanie od wielu sezonów!

Jeśli chcesz zamaskować biodra, pupę lub uda, Twoim sprzymierzeńcem okaże się pareo lub plażowa spódnica. Dzięki zwiewnej tkaninie na pewno się nie przegrzejesz.

Stylizacja nr 4: kostium kąpielowy i spódnica Corin, torba z rafii Mango, sandały Zara.

Torba z rafii to bardzo praktyczne rozwiązanie. A fantazyjne sploty pasków na sandałkach są w tym sezonie bardzo modne!

Świetną ozdobą kostiumu kąpielowego jest modny detal, np. falbanka, aplikacja z cyrkonii czy wstawka z innego materiału. Najlepiej, aby taki dodatek znajdował się w miejscu, które chciałabyś wyeksponować – jeśli uważasz, że masz ładny biust, to właśnie w tym miejscu powinna być umieszczona wstawka. Odwróci ona uwagę np. od nadprogramowych fałdek na brzuchu.

Stylizacja nr 5: kostium kąpielowy Camaieu, okulary przeciwsłoneczne Mango, sandałki Zara, torba Mango.

Na zakończenie dodajemy garść uniwersalnych porad:

