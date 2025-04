Często słyszymy twierdzenie, że dojrzałe kobiety powinny nosić wyłącznie kostiumy jednoczęściowe. My uważamy jednak, że pora obalić ten mit! Owszem, dwuczęściowe stroje kąpielowe nie są polecane dla wszystkich kobiet, zwłaszcza dla tych, których skóra mocno straciła jędrność. Jeśli uważasz jednak, że Twoje ciało jest w dobrej kondycji, możesz nosić dwuczęściowy kostium nawet wtedy, gdy dawno już przekroczyłaś pięćdziesiątkę! Pamiętaj jednak, że warto spojrzeć na siebie krytycznym okiem.

Jeżeli lustro w sklepowej przymierzalni bezlitośnie uświadamia Ci, że powinnaś jednak kupić strój jednoczęściowy na basen lub tankini (które nawiasem mówiąc również składa się z dwóch części – specjalnego topu i majtek), to lepiej zaufaj swojej intuicji i odłóż tradycyjny strój dwuczęściowy na półkę.

Kostium jednoczęściowy z solidnymi miseczkami, usztywnionymi za pomocą fiszbin, to sprzymierzeniec każdej sylwetki. Warto, aby był ozdobiony fantazyjną aplikacją, wzorami lub marszczeniami – takie dodatki są dozwolone w każdym wieku (oczywiście, z umiarem). Dodatkową zaletą tego typu ozdób jest fakt, że potrafią optycznie wyszczuplić.

Stylizacja nr 1: kostium kąpielowy Gatta, kapelusz Reserved, sandałki CCC, torba Top Secret.

Powyższa stylizacja kojarzy nam się ze sławnym kurortem Saint Tropez! Szykowny, a jednocześnie fantazyjny kostium doskonale zamaskuje mankamenty każdej figury. Kapelusz z szerokim rondem nie tylko doda szyku, lecz także ochroni twarz, włosy i skórę głowy przed szkodliwymi promieniami słońca. Dopełnieniem całości stylizacji jest pojemna, plażowa torba i subtelne, eleganckie sandałki.

Tankini to bardzo praktyczna wersja stroju kąpielowego. Top może zakryć niechciane fałdki, a jednocześnie nie skazuje nas na nieopalony brzuch – w każdej chwili bluzeczkę można przecież podwinąć i swobodnie się opalać.

Stylizacja nr 2: kostium kąpielowy Esprit (stylepit.pl), kapelusz House, okulary przeciwsłoneczne Reserved, sandałki Deichmann, torba Mango.

Marynarski trend jest na czasie podczas niemal każdego letniego sezonu. Nie inaczej stało się i w tym roku! Dodatkową zaletą tego stylu jest fakt, że pasuje on do kobiet w każdym wieku. W powyższej stylizacji do tego trendu nawiązuje nie tylko tankini, lecz także marynarska torba. Do całości świetnie pasują białe sandałki. Nie zapominamy również o ochronie głowy i oczu przed słońcem!

Warto zdecydować się również na strój kąpielowy w wyrazistym kolorze - czarne i granatowe kostiumy łatwo przyciągają słońce, przez co skóra bardziej się poci. Nasycone barwy są zresztą modowym przebojem tegorocznego lata.

Stylizacja nr 3: kostium kąpielowy Gatta, sandały Reserved, torba Zara, okulary przeciwsłoneczne House.

Do kolorowego kostiumu kąpielowego warto dobrać również buty w wyrazistym odcieniu. Całości dopełni torba, w której pomieszczą się wszystkie plażowe drobiazgi. No i nieodłączny element - okulary przeciwsłoneczne.

Strój kąpielowy w zestawie z pareo lub plażową spódnicą zamaskuje cellulit na pośladkach i udach lub niechciane centymetry w biodrach. Pamiętaj o tym, że góra kostiumu powinna być dobrze usztywniona i wyprofilowana!

Stylizacja nr 4: kostium kąpielowy Corin, klapki CCC, torba Camaieu, okulary przeciwsłoneczne Reserved.

Nie musisz decydować się na zakup gładkiego, jednokolorowego kostiumu kąpielowego. Wśród wzorzystych modeli jest wiele propozycji, które są odpowiednie dla pań w każdym wieku. W powyższej stylizacji znaczącą rolę pełnią również klapki, które ozdobiono fantazyjną aplikacją z kamieni. To propozycja nie tylko na plażę – po powrocie z wakacji możesz je nosić wszędzie. Do całości pasują również duże okulary oraz pojemna torba.

Plażowa tunika to świetna propozycja dla Pań, które nie lubią paradować po całej plaży ubrane jedynie w strój kąpielowy.

Stylizacja nr 5: kostium kąpielowy Mango, tunika Freya, okulary przeciwsłoneczne Reserved, sandały Mango.

Strój kąpielowy w etniczne wzory pasuje właściwie do każdego typu urody. Małe ćwieki to w tym sezonie bardzo modny detal – w takiej wersji, jak na tych sandałkach, pasują także dojrzałym paniom.

Kilka istotnych porad:

