Dresscode, czyli zbiór zasad, które dotyczą doboru stroju do okazji. Dawniej uznawany za wyznacznik taktu, etykiety i dobrego stylu, dziś przez wielu traktowany jest bardzo powierzchownie. Jak w takim razie jest z tym dresscodem? Czy takie pojęcie jeszcze istnieje?

Reklama

Dresscode w pracy

Większość z nas pojęcie dresscode'u utożsamia ze strojem biznesowym. Przez lata wpajano nam, że w pracy należy wyglądać schludnie i trzymać się pewnych konwenansów. Marynarka, koszula, spodnie lub spódnica do kolan miała być najlepszym rozwiązaniem. Dziś wiele się zmieniło. Gniotące się koszule zamieniłyśmy na T-shirty lub bawełniane bluzki. Ciasne i niewygodne spodnie zostały zastąpione przez jeansy, luźne cullotte'y czy nawet legginsy! Kolorowe akcenty i modne zestawienia wyparły nudne uniformy. Bo przecież (i na szczęście) #MożnaInaczej!

Rozmowa rekrutacyjna na biało-czarno? #MożnaInaczej

Rozmowa w sprawie pracy to nie początek czy zakończenie roku szkolnego. Sztywne trzymanie się ram i nudnych konwenansów na szczęście przestało być wymagane zarówno przez rekruterów, jak i kandydatów. I tak wybierając strój na rozmowę w sprawie pracy, stawiamy teraz na nieco bardziej kreatywne rozwiązania. Biała koszula w połączeniu z ciemną spódnicą w kolorach ziemi, czy po prostu klasyczna, ciemna sukienka są równie eleganckie i stylowe, co biało-czarny zestaw (tyle, że nie krępują ruchów, dają więcej wygody i komfortu).

Wielkie wyjście

Czasy, kiedy na wesela wypadało założyć falbaniastą sukienkę w stylu księżniczki się skończyły! Jak się okazuje #MożnaInaczej - dużo wygodniej i bardziej dziewczęco! Dziś na wielkie wyjścia wybieramy uniwersalne sukienki lub eleganckie kombinezony, tak by nie były strojem "na raz".

Jesienna nuda?

Jesień dla wielu to synonim szarości i nudy. Również w stylizacjach. Na szczęście #MożnaInaczej! Zamiast ciemnego płaszcza postaw na kolor. W tym sezonie modne są przecież żywe odcienie kobaltu, fioletu, czerwieni, a także brązy i odcień karmelowy. Baw się kolorami, a zobaczysz, że nawet deszczowy dzień stanie się wyjątkowy!

Zoom na dodatki

Pojemny plecak zamiast torebki? Wygodne trampki zamiast szpilek? Kolorowe czółenka zamiast czarnych? Moda zamiast nudy? Jesteśmy na tak! Zarówno w pracy, jak na uczelni, czy na spotkaniu z przyjaciółmi możesz świadomie kreować swój wizerunek tak, jak sama tego chcesz! Coraz więcej osób ma przecież bardzo luźne podejście do pojęcia dresscode, a co za tym idzie w kwestii stroju możemy pozwolić sobie na większą fantazję!

Modny kolor karmelowy nie tylko na ubraniach!

Karmelowy płaszcz, spodnie, spódnice i torebki! Świat oszalał na punkcie tego koloru. A co byś powiedziała na modny wafelek o smaku słonego karmelu? Próbowałaś już Wafelka Princessa Słony Karmel? My go uwielbiamy!

Materiał powstał przy współpracy z marką Princessa