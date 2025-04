Czy nasza jesienna garderoba musi być zawsze zachowawcza i stonowana? Czy rzeczywiście styl klasyczny nie pozwala na eksperymenty z kolorem i fasonem? Nie możemy się z tym zgodzić. Obserwując ulice Paryża, Londynu czy Nowego Jorku naszą uwagę przykuwa miks kolorów, form i dodatków. Styliści są jednogłośni w opinii - puchowa kurtka wcale nie musi być czarna, zdecydowanie lepiej prezentuje się w odcieniu fuksji lub czerwieni, a sweter nawet nie powinien być szary, w tym sezonie króluje soczysta zieleń! A to wszystko na przekór zimie. Sprawdźcie jakie energetyczne trendy będą modne i zadbajcie o ciepły klimat w swojej jesiennej szafie. Przecież to co nosimy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Fiolet kontra kobalt

W tym sezonie jesień-zima 2018 króluje fiolet we wszystkich wydaniach. Krok za nim plasuje się kobalt, który pokochały światowe ulice. Tej jesieni nosimy fiolet i kobalt bez łączenia z innymi barwami. Najmodniejsze są tzw. full outfity koniecznie w odcieniu fioletu, fuksji lub kobaltu. Do takich stylizacji nie wskazany jest mocny makijaż, dlatego postaw na lekki make up w stylu nude oraz bardzo subtelne dodatki.

Energetyczne płaszcze

Zasada numer jeden, postaw na wyrazisty płaszcz. To on doda twojej stylizacji charakteru w każdej sytuacji. W tym sezonie najmodniejsze są płaszcze długości medium lub maksi, które przewiązujemy w talii paskiem. Mogą być w odcieniu czerwieni lub pomarańczy, ale bardzo modne będą również odcienie beżu, brązu oraz fantazyjne kombinacje pasteli. Możesz je nosić do klasycznych biurowych outfitów, ale również świetnie sprawdzą się w weekendowej stylizacji ze sneakersami i jeansami.

Zielony sweter?

Tak, nadchodzi zima ale paradoksalnie w tym sezonie najmodniejsze będą swetry w odcieniu wiosennej zieleni. Długie oversize'owe łączymy z plisowanymi spódnicami, a krótkie dopasowane łączymy z jeansami lub spodniami z szeroką nogawką. Taki sweter na pewno doda nam optymizmu.

Zapomnij o rurkach

Nadal sięgasz odruchowo po stare rurki? W tym sezonie nosimy spodnie z szerokimi nogawkami i do tego koniecznie w odcieniu fluo. Do takich spodni możesz dobrać długi płaszcz lub sportową kurtkę z kapturem, a na biodra koniecznie stylowa nerka. Świetnie prezentuje się również duet klasyczna góra plus sportowy dół. Czyli biała koszula i żakiet w kompilacji ze sportowymi butami i spodniami.



Puchowa kurtka

Sam płaszcz nie wystarczy. Kiedy zima zaskoczy nas niskimi temperaturami, konieczna będzie puchowa kurtka. Nie inwestuj w kolejną ponurą czarną, która spowoduje, że zginiesz w tłumie. Postaw na kolor i wybierz taką, która doda Ci energii i wiary w siebie. Najmodniejsza będzie ta w odcieniu czerwieni, fuksji oraz limonki.

Dodatki to wykończenie każdej stylizacji. Tej jesieni zdecydowanie królują nerki, kozaki za kolano oraz kowbojskie botki. Jeśli potrzebujesz do pracy klasycznej aktówki, koniecznie wybierz taką, która będzie miała w sobie pozytywne kolory. Zachwycisz wszystkich!

