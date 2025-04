Siedziałam kiedyś w kawiarni i przez szybę obserwowałam przechodniów. Zimno było, szaro i buro. Nagle pojawiła się kobieta, na oko koło 45 lat, o, powiedziałabym, dość przeciętnej urodzie. Ale wyglądała obłędnie. Nie tylko ja zwróciłam na nią uwagę, obejrzało się za nią co najmniej dwóch panów. To, co ją wyróżniało, to rewelacyjne, bardzo zgrabne nogi, fajnie wyeksponowane mini i botkami na obcasie. Czy obiegowe stwierdzenia, że po 40. kobiety nie powinny nosić mini do niej pasowały?

Moim zdaniem moda i obyczaje przez ostatnie lata zupełnie się zmieniły i nie wiek jest wyznacznikiem tego, co wypada nam nosić. Na co więc powinnyśmy zwracać uwagę?

1. Oceń kształt twoich nóg

Jeśli nogi są krzywe albo bardzo pełne, mini tylko wyeksponuje ich mankamenty, więc noszenie mini nie ma żadnego uzasadnienia. Lepiej wyglądać będą w dłuższych spódnicach i spodniach. Przy takiej sylwetce lepiej poszaleć z większym dekoltem lub podkreślić wąską talię.

Czy spódnica ołówkowa nadaje się dla pań w rozmiarze plus-size?

2. Zwróć uwagę na skórę

To, że nogi są superzgrabne to nie wszystko – ważne jest też, by były w dobrej kondycji. Jeśli są na nich żylaki, popękane naczynka czy spory celulit, noszenie mini na gołe nogi również słabo wygląda. Dobrym rozwiązaniem (niestety, tylko na chłodne dni) będą kryjące rajstopy, które zamaskują wszelkie niedoskonałości.

Nic tak, jak ona nie podkreśla kobiecej sylwetki

3. Dobierz strój do okazji

Możesz wyglądać w mini doskonale, ale to nie znaczy, żebyś nosiła ją na wszystkie okazje. Zakazana jest np. w wielu korporacjach, w których obowiązuje określony dress code. Również w mniejszych firmach uznawana jest za niestosowną przy ważnych bussinesowych spotkaniach. Te superkrótkie mini nie są mile widziane na ślubach, weselach i, co jest już raczej oczywiste, na pogrzebach.

4. Przemyśl długość mini

Mini może mieć wiele długości: od tej tuż nad kolanami do tej tuż pod pupą. O ile ta pierwsza wygląda szykownie, to ta druga już baaardzo sexy. Superkrótka mini może przysporzyć wiele niechcianych problemów – a to podciągnie się jeszcze bardziej do góry albo odsłoni zbyt dużo przy siedzeniu. Połączenie jej z wysokimi szpilkami może wyglądać kiczowato.

7 najczęściej zadawanych przez was pytań o paski