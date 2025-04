Coraz szybsze tempo życia sprawia, że jesteśmy w ciągłym biegu. Mamy więcej obowiązków, a doba nie chce się rozciągnąć ponad 24 godziny. Często, aby zaoszczędzić czas, prosto z pracy czy uczelni biegniemy na randkę lub na imprezę. Pragniemy oczywiście wyglądać nienagannie zarówno w biurze, jak i na parkiecie. Poznaj 5 niezawodnych trików, aby w kilku krokach zamienić się z business woman w królową nocy!

1. Ubranie

Postaw na klasyki! Za dnia profesjonalna, a wieczorem zalotna? Załóż białą bluzkę, a po wyjściu z pracy odepnij parę guzików. Możesz też zamienić klasyczną marynarkę na ekstrawaganckie bolerko lub kardigan, a proste spodnie na dopasowaną spódniczkę. Dobrym pomysłem będzie też wybranie "małej czarnej", którą z łatwością ożywisz za pomocą dodatków, jak bransoletka czy ozdobne kolczyki.

2. Buty

Zazwyczaj do pracy wybieramy płaskie i wygodne buty, które pozwolą nam na swobodne bieganie po mieście i załatwianie wszystkich spraw. Aby przemienić się w "kobietę-żyletę", wystarczy założyć obcasy - wtedy każda stylizacja nabierze pazura! Nie ma nic bardziej seksownego niż długie nogi w szpilkach! Nie masz miejsca na dodatkową parę butów? Nic straconego! Na rynku dostępne są specjalne broszki, które sprawią, że nawet najprostsze buty nabiorą olśniewającego charakteru.

3. Dodatki

Nie od dziś wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Za pomocą dodatków możesz całkowicie zmienić swoją stylizację. Błyszczący naszyjnik, zamszowy choker czy wiszące kolczyki sprawią, że prosto z biura możesz pobiec na randkę lub imprezę. Dodatkowo zamień dużą torebkę na małą kopertówkę i wieczorna stylizacja gotowa.

4. Makijaż

Aby zamienić casualowy makijaż w imprezowy look wystarczy tak naprawdę jeden kultowy kosmetyk - szminka w intensywnym kolorze! Stawiasz na klasyczną czerwień, odważną fuksję czy może tajemnicze bordo? Każdy z nich będzie rewelacyjny. Jeżeli masz więcej czasu możesz namalować mocniejszą kreskę na oku lub dokleić parę kępek rzęs. Dobry korektor natomiast pozwoli ukryć zmęczenie po ciężkim dniu w pracy lub na uczelni.

5. Fryzura

Wiadomo, że w pracy lub na uczelni nie będziesz miała czasu na dużą ingerencję w fryzurę. Dlatego warto skorzystać z urządzeń do stylizacji, które gwarantują 24-godzinną trwałość, np. z serii PROluxe od Remingtona. Przed wyjściem z domu zrób lokówką delikatne fale i podepnij włosy. Będzie to idealna fryzura na formalne okazje. Aby zamienić się w królową nocy wystarczy, że rozpuścisz włosy i lekko roztrzepiesz je palcami. Zniewalający efekt murowany!

Każda z Was, która między 2.11 a 31.12 zakupi wybrany produkt Remington, otrzyma w prezencie eleganckie srebrne kolczyki APART, które pozwolą zmienić casualową stylizację w elegancki outfit. Dodatkowo biorąc udział w konkursie, możecie wygrać wyjazd na karnawał wenecki, diamentowe kolczyki APART, produkty Remington z serii PROluxe oraz zegarki ELIXA. Szczegóły promocji i konkursu na www.blaskglamour.pl

Ale to nie wszystko! Wspólnie z Remingtonem przygotowaliśmy dla was konkurs! Wystarczy, że w komentarzu napiszecie wasz niezawodny sposób na szybką zmianę stylu z casualowego na wieczorowy. Autorki dwóch najciekawszych wpisów zostaną nagrodzone prostownicą lub lokówką z serii PROluxe.

