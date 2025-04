Do tej pory byłyśmy zwolenniczkami raczej minimalistycznego makijażu, szczególnie jeśli chodzi o makijaż na co dzień. Przeglądając zdjęcia z wiosenno-letnich pokazów i filtrując Instagram nasze rygorystyczne podejście do kolorów złagodniało i stało się tak, że pokochałyśmy... kredki do oczu. Ale muszę spełniać określone wymagania.

Po pierwsze muszą być metaliczne. Kolor iskrzący się brokatem pięknie podbija kolor tęczówki, rozświetla spojrzenie i podkreśla pierwszą opaleniznę. Po drugie kredki muszą być miękkie, żeby łatwo je było rozetrzeć (to duże ułatwienie dla niewprawionych). Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z kolorowym makijażem, wybierzcie kredkę w kolorze złota, brązu, grafitu lub srebra. Bardziej odważnym polecamy najmodniejszy w tym sezonie turkus i khaki!

