Dwurzędowa marynarka w pepitkę jest nowym hitem Instagrama. Noszą ją blogerki i influencerki. I nic dziwnego! To rzecz, która idealnie wpisuje się w jesienno-zimowe trendy. Ma dodatkową zaletę - jest klasyczna, więc będzie modna również w kolejnych sezonach.

Reklama

Marynarka w pepitkę z Zary - cena

Klasyczna dwurzędowa marynatka łączy w sobie dwie ważne tendencje - pepitkę i złoto. To mocne akcenty, które w duecie bardzo zyskują. Tego typu modele znalazły się wśród marynarek na jesień i zimę 2019/2020.

Nic dziwnego, że model z Zary stał się modowym przebojem. Nie tylko ma modny wzór, ale również efektowne złotego guziki oraz fason, który będzie dobrze leżał na większości sylwetek. Cena to 349,00 zł.

Jak stylizować taką marynarkę? Wystarczy zajrzeć na Instagram. Użytkowniczki mediów społecznościowych oszalały na punkcie bestsellera z Zary. W sieci nie brakuje pomysłów na zestawy z hitową marynarką.

Nam podoba się zestawienie pepitki i czerni. To klasyczny i ponadczasowy look, który zawsze się sprawdza. Można go nosić na formalne okazje lub w wersji casual. Wystarczy zamienić cygaretki na jeansy, a szpilki - na nonszalanckie trampki.

Reklama

Inne modne ubrania z Zary:

Top z Zary hitem Instagrama - jak wygląda i ile kosztuje?

Sukienki do pracy z Zary: 5 modnych modeli do 100 zł

Spódnica z Zary hitem Instagrama. Kosztuje 109 zł