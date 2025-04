Marcelina Zawadzka uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Jej stylizacje zawsze są perfekcyjnie dopasowane. Modelka i prezenterka doskonale zna się na modzie, śledzi najnowsze trendy oraz wie, jak dobrać ubrania do sylwetki. Najnowszy hit z szafy gwiazdy to kurtka z Zary, która zyskuje coraz większą popularność na Instagramie.

Marcelina Zawadzka w kurtce z Zary

Marcelina Zawadzka prowadzi profil na Instagramie, który jest inspiracją dla wielu kobiet. Gwiazda pokazuje migawki ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Nierzadko prezentuje również stylizacje, które zawsze zyskują ogromną aprobatę wśród internautek.

Najnowsze odkrycie Marceliny Zawadzkiej to kurtka z nowej kolekcji Zary. Pochodzi z oferty, którą hiszpańska sieciówka przygotowała na nadchodzące miesiące.

Kurtka ma bardzo modny fason oversize, wysoki kołnierz, obszerny kaptur i wiązanie umożliwiające regulację u dołu. Materiał zewnętrzny to matowa sztuczna skóra (bardzo hot!). Dodatkowo, ocieplenie zostało wykonane z 100% recyklowanego poliestru, który jest produkowany z używanych plastikowych butelek przy zmniejszonym użyciu energii, wody i innych zasobów naturalnych. Jeśli równie mocno kochasz modę, co ekologię, to idealny model dla ciebie. Za kurtkę trzeba zapłacić 249,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Jak nosić kurtkę oversize? Przede wszystkim pamiętać, by dobrać odpowiedni rozmiar, by kurtka dodatkowo nie sprawiała wrażenia za dużej. Jeśli jesteś niewysoka i masz drobną budowę ciała, możesz zdecydować się na rozmiar mniejszy. Dzięki temu trikowi, zyskasz pewność, że kurtka nie przytłoczy twojej filigranowej sylwetki.

Tego typu okrycie doskonale sprawdzi się w wielu codziennych stylizacjach. Pasuje do zestawów w miejskim stylu. Naszym zdaniem, to idealna kurtka dla osób, które uwielbiają klasykę, lecz z nutką nonszalancji. Będzie pasować do jeansów, kulotów i sportowych butów np. stylowych sneakersów.

