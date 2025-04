Małgorzata Rozenek uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prezenterka telewizyjne słynie z doskonałego stylu, znajomości trendów oraz perfekcyjnych stylizacji. Niedawno pojawiła się na jednym z eventów w komplecie w zeberkę. Widziałyśmy, że ten deseń to hit nadchodzącego sezonu, lecz gdy tylko spojrzałyśmy na stylizację gwiazdy, zyskałyśmy przekonanie, że wiosną 2020 po prostu trzeba mieć coś podobnego. Mamy dla was godną uwagi propozycję z kolekcji Zary.

Reklama

Zeberka hitowym wzorem wiosny 2020

W sezonie wiosna-lato 2020 wciąż na topie będą zwierzęce wzory. Będziemy nosić panterkę, wężową skórę, a także zeberkę. To właśnie ten ostatni wzór może okazać najgorętszym z trendów. Jego dużą zaletą jest połączenie bieli-czerni, czyli klasyczny duet, który sprawdza się na wiele okazji. Doskonale wygląda w wieczorowych stylizacjach, lecz równie dobrze - noszony z umiarem - nadaje się do pracy.

Nic dziwnego, że zeberkowy print przypadł do gustu również Małgorzacie Rozenek. Gwiazda wybrała komplet, składający się z marynarki oraz szerokich spodni z wysokim stanem (idealnym do ciążowego brzuszka). Zestaw uzupełniła o czarny top oraz białe sneakersy.

fot. ONS.pl

Ta ekstrawagancka, lecz bardzo wygodna stylizacja, bardzo przypadła nam go gustu. Prezenterka wyglądała w niej fenomenalnie.

W poszukiwaniu ubrań w zeberkę, przejrzałyśmy ofertę sieciówek. W oko wpadła nam tiulowa sukienka z wiosennej kolekcji Zary. Model ze stójką, długim rękawem oraz ozdobnym marszczeniem w pasie będzie pasował niemal na każdą sylwetkę. Cena sukienki to 99,90 zł.

fot. Materiały prasowe

Prosty, bezpieczny fason w połączeniu z wyrazistym wzorem będzie odpowiedni na wiele okazji. Zestawiając go z czarną marynarką i szpilkami, uzyskasz niebanalną stylizację do pracy. Łącząc sukienkę z jeansową kurtką i sneakersami, wyczarujesz mniej zobowiązujący look, na przykład na spotkanie z przyjaciółkami.

Więcej modnych ubrań z Zary:

Kontrowersyjne klapki z Zary podbijają sieć. Będą hitem nowego sezonu?

Botki na wiosnę 2020 z Zary - 4 najmodniejsze modele

Płaszcze wiosna 2020 - 4 najmodniejsze modele z Zary

Sukienki z Zary za 29 zł! Kup na zimowej wyprzedaży, noś wiosną

Sukienka z Zary w krowie łaty to kolejny hit marki. Dlaczego?