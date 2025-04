Czerń, która przeplata się z bielą, stonowane odcienie żółci oraz printy nawiązujące do znanej wszystkim ikony popkultury z 1959 roku – to wszystko cechuje najnowszą, limitowaną kolekcję Mohito stworzoną, aby oddać hołd najpopularniejszej na świecie lalce. Mowa oczywiście o Barbie, która razem z marką z portfolio LPP świętuje swoje okrągłe, 60. urodziny.

Ubrania i dodatki Mohito z Barbie - sezon wiosna-lato 2019

Rok pod znakiem obchodów urodzin Barbie rozkręcił się na dobre i ani myśli zwalniać tempa. Jednym z pierwszych modowych brandów, który postanowił dołączyć do świętowania jest Mohito, które stworzyło kolekcję, zainspirowaną pierwszą lalką Barbie z końca barwnych lat 50.

Okulary cat eye, złote kolczyki koła i kostium kąpielowy w czarno-białe pasy to kwintesencja stylu retro oraz strój lalki stworzonej w 1959 roku z inicjatywy Ruth Handler. To właśnie ten look został przeniesiony na kapsułową kolekcję, skierowaną do kobiet, które nie boją się mody.

W nowej linii znajdziecie casualowe T-shirty z printem Barbie z lat 60., czarny komplet dresowy, lnianą shopperkę oraz wspaniałą, rozkloszowaną spódnicę, która z pewnością skradnie serca wszystkich miłośniczek stylu retro. Mohito postawiło na klasyczne i eleganckie barwy, dlatego w kolekcji, biel i czerń przeplatają się ze stonowanym, żółtym odcieniem, idealnie wpisującym się w trendy sezonu wiosna/lato 2019.

Marka uzupełniła linię o sukienkę w pasy oraz luźną koszulą w duże wzory z sylwetkami lalki z ubiegłych dekad. Ubrania zostały stworzone z myślą o kobietach, które nie boją się łączyć odważnych i niebanalnych wzorów z basicowymi elementami garderoby, nadając swoim codziennym stylizacjom niepowtarzalny charakter.

Barbie, jako kreatorka stylu i ikona mody pojawiła się w tutaj w swojej pierwszej odsłonie, nawiązując tym samym do lat 60., jednak w wersji na wskroś nowoczesnej. Kolekcja doskonale odzwierciedla towarzyszące marce hasło „Możesz być kim chcesz”, udowadniające kobietom na całym świecie, że posiadają nieograniczony potencjał do działania, dzięki któremu mogą osiągnąć każdy postawiony sobie cel.

Kolekcja MohitoxBarbie dostępna jest w sklepie internetowym www.mohito.com oraz w sklepach stacjonarnych w całej Polsce.

