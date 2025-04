Jak każdego lata sieciówki i sklepy internetowe aż kipią od ubrań w stylu etno. Etniczne printy i aplikacje pojawiły się kolekcjach między innymi takich marek jak: Big Star, Zalando.pl, EMU Australia, Glitter, Deichmann czy Reserved. Z łatwością więc uda ci się zestawić ciekawe stylizacje. Zanim jednak rzucisz się w wir zakupowego szaleństwa - przejrzyj nasze propozycje i zainspiruj się.

Stylizacja etno z szortami

Casualowa wersja to nasza pierwsza propozycja. Zestaw ten możecie nosić na sportowo z plecakiem i tenisówkami lub w bardziej kobiecej wersji z butami na lekkim obcasie i z zamszową torebką.

Na zdjęciu: bluza Big Star (cena: 99,90 zł), szorty Big Star (cena: 129,90 zł), beżowe botki na obcasie czasnabuty.pl (cena: 79,90 zł), torebka Zign/Zalando.pl (cena: 349 zł), naszyjnik Glitter (cena: 59,90 zł), pasek Kiomi/Zalando.pl (cena: 109 zł), okulary Mint&Berry/Zalando.pl (cena: 79,90 zł), plecak Paul&Joe/Zalando.pl (cena: 1799 zł). Fot. materiały prasowe

Stylizacja etno z sukienką maxi

Długa sukienka ze słomkowym kapeluszem i apaszką w etno wzory to zestaw idealny do pracy i wszędzie tam, gdzie chcecie czuć się wygodnie i swobodnie. Całej stylizacji smaku dodają zielone, przewiewne półbuty.

Na zdjęciu: sukienka maxi EMU Australia, kapelusz Bugatti/Van Graaf (cena: 149,95 zł), ażurowe półbuty Kazar, szal Big Star (cena: 39,90 zł), torba Czasnabuty.pl, pierścionek z bursztynem Sophie Thao. Fot. Materiały prasowe

Stylizacja etno w eleganckim wydaniu

Nasza trzecia propozycja to zestaw idealny na randkę. Tworzy go efektowna sukienka w wyraziste etno printy, wzorzysta torebka oraz sandały ze skórzanymi paskami. To pewne, że tego lata wracamy do stylowych źródeł etno!

Na zdjęciu: sukienka Olsen (cena: 349 zł), sandałki Deichmann (cena: 79 zł), szalik EMU Australia, okulary Big Star (cena: 79,99 zł), wianek Glitter (cena: 59,90 zł), torebka Zign/Zalando.pl, naszyjnik Sophie Thao. Fot. materiały prasowe

