Długie dni, wygrzewanie się w promieniach słońca, wycieczki rowerowe za miasto, imprezy pod gołym niebem do rana... Lato to zdecydowanie najlepsza roku. Może trwać wiecznie! Ale oprócz wielu opcji przyjemnego spędzania czasu, ciepła pogoda daje nam też mnóstwo możliwości stylizacji. Są nieograniczone! W tym sezonie projektanci zaserwowali nam tyle wspaniałych trendów, że grzechem byłoby nie wykorzystać ich w codziennych lookach. W poszukiwaniu najlepszych letnich damskich stylizacji zajrzałyśmy na profile popularnych it-girls. I mamy to. Są tak piękne, że dajemy im 5 gwiazdek.

Nic tak nie krzyczy „lato” jak szeroka, maxi biała sukienka. Jest najlepszym lekarstwem, gdy na zewnątrz milion stopni. Romantyczna, lekka i bardzo kobieca. Noś ją z klapkami, espadrylami lub jeśli wolisz bardziej na sportowo — trampkami.

Daj odpocząć swoim białym dżinsom i zmień je na bawełniane lub lniane spodnie z szerokimi nogawkami. Są lżejsze, bardziej komfortowe i dają więcej swobody. Będziesz po nie sięgać przez całe lato.

Dostałaś zaproszenie na garden party? Zamiast sukienki wybierz lekki, luźny, wzorzysty garnitur. Wygląda elegancko i jest niesamowicie wygodny. Dodaj do niego mini torebkę i sandały na szpilce.

Eteryczna slip dress z motywem motyla będzie najlepszym wyborem, kiedy w planach masz romantyczny wieczór we dwoje. Załóż do niej sandały na szpilce np. w kolorze złota lub eleganckie, płaskie klapki. W chłodniejsze dni otul się szydełkowym kardiganem.

Koszula oversize to jedna z najlepszych i najbardziej praktycznych opcji, gdy wybierasz się na plażę. Możesz nosić rozpiętą jako narzutkę, jako sukienkę lub związać jej dwa końce i wskoczyć w szorty, lub maxi spódnicę.

