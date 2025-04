Księżna Kate nie po raz pierwszy uwodniła, że kocha sieciówki. Żona księcia Williama została przyłapana przez paparazzi w czasie wyjścia z dziećmi na piknik. Jej zdjęcia trafiły do mediów. Redaktorzy mody natychmiast odszukali sukienkę, którą tego dnia miała na sobie księżna Kate. Ten model można kupić również w polskich sklepach.

Księżna Kate miała na sobie niebieską sukienkę z granatowymi haftami oraz szerokim pasem w talii, w tym samym kolorze. To model z bieżącej kolekcji Zary. Kosztuje 199 zł. Sukienka jest utrzymana w modnym obecnie stylu folk. Kwiatowe aplikacje sprawiają, że jest niezwykle kobieca. Pięknie skrojony dekolt podkreśla szyję i dekolt, a pasek - eksponuje talię.

Princess Charlotte tucks into ice cream while George plays in fire truck during family day out with mum Kate https://t.co/HRbFRoRXaw pic.twitter.com/CuC8ABgJDT

— Daily Mirror (@DailyMirror) 28 maja 2018