Księżna Kate i książę William wzięli udział w przyjęciu w Łazienkach Królewskich, które zostało zorganizowane przez Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce z okazji 91. urodzin królowej Elżbiety II.

Księżna Kate w sukience Gosi Baczyńskiej

Gdy zobaczyłyśmy się pierwsze zdjęcia z imprezy, stało się jasne, że księżna Kate pojawiła się w kreacji polskiej projektantki, Gosi Baczyńskiej. Koktajlowa sukienka z czarnymi lamówkami i botanicznym wykończeniem na wysokości talii została stworzona specjalnie dla niej. Do tej skromnej, eleganckiej, a zarazem wytwornej sukienki Kate dobrała czarne szpilki zapinane wokół kostki (Gianvito Rossi), pudełkową torebkę (Prada) i perłową biżuterię (Balenciaga), którą już kiedyś miała na sobie.

Projektantka pod koniec czerwca dostała oficjalne zapytanie od bliskich współpracowników pary książęcej. Poproszono, aby Baczyńska zaproponowała coś dla eleganckiej i stylowej księżnej Cambridge. Sukienka, którą stworzyła, ujrzała światło dzienne wczoraj wieczorem. Kreacja bezpośrednio nawiązuje do modelu, dostępnego w stałej kolekcji Back To The Future.

Dzięki temu drobnemu gestowi lubimy piękną księżną Kate jeszcze bardziej. Musimy przyznać, że kreacje z polską metką bardzo do niej pasują. Dlatego mamy nadzieję, że będziemy mogły oglądać ją częściej w ubraniach i dodatkach, które zostały stworzone przez naszych rodzimych krawców i projektantów.

