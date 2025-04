Niestety wizyta pary książęcej w Polsce właśnie dobiegła końca. Przez ostatnie dwa dni z uwagą śledziłyśmy wszystkie stylizacje księżnej Kate i musimy przyznać, że jest nam bardzo miło, że zdecydowała się pokazać w koktajlowej sukience Gosi Baczyńskiej i z beżową torebką poznańskiej firmy Etui Bags.

Reklama

Księżna Kate znów zachwyca! W Gdańsku pojawiła się w komplecie Erdem i z kopertówką za 200 zł

Księżna Kate w twarzowym niebieskim płaszczu

W chwili wyjazdu z Polski uśmiechnięta księżna miała na sobie bardzo twarzowy płaszcz w chabrowym kolorze od Catherine Walker. Ten delikatnie rozszerzany model zapinany na trzy guziki znakomicie podkreśla smukłą talię, a dekolt w serek sprawia, że szyja wydaje się dłuższa i szczuplejsza.

Zestaw dopełniały beżowe szpilki, wydaje się nam, że to te same, w których przyjechała do naszego kraju. Jeżeli mamy rację, to model pochodzący z kolekcji Gianvito Rossi.

Księżna Kate pojawiła się w sukience polskiej projektantki! O kogo chodzi?

Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta Kate i Williama w naszym kraju. Było nam bardzo miło ich gościć i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzą nas razem ze swoimi dziećmi. Bo w czasie pożegnania na lotnisku to właśnie George i Charlotte skradli uwagę wszystkich zgromadzonych. Zobaczcie te cudowne zdjęcia, na których wyglądają na wyjątkowo znudzonych :)

Reklama

Belweder przygotowany na przyjęcie książęcych dzieci? "Zaszaleliście" - piszą kąśliwie internauci