Wystarczy tylko, że dopasujesz długość nogawek i fason spodenek do swojej figury. To właśnie dzięki dobrze dobranym szortom możesz zatuszować dużą pupę, wyszczuplić optycznie uda i łydki, a nawet wydłużyć nogi o kilka centymetrów. Do dzieła!

Reklama

Jeśli jesteś niska lub masz krótkie nogi

Postaw na krótkie spodenki damskie sięgające do połowy uda. Najlepiej z podwyższonym stanem, który optycznie wydłuży nogi i sylwetkę.

Jeśli masz dużą pupę

Wybierz luźny fason szortów, które nie będą się opinały. Dzięki temu twoja pupa nie będzie rzucać się w oczy i wyda się optycznie mniejsza.

Jeśli masz muskularne uda

Najlepsze będą spodenki tuż przed kolana, o prostych nogawkach, prążkowane lub w niezbyt szerokie pionowe pasy. Mogą mieć wywijany mankiet.

Jeśli masz masywne łydki

Idealne będą te przed kolano w modnym, soczystym kolorze lub we wzór, który skupi uwagę odwracając ją od łydek.

Jeśli masz szerokie biodra



Sprawdź luźny fason z nieco szerszymi nogawkami układającymi się lekko w literę "A'' lub z pionowymi przeszyciami, które optycznie cię wyszczuplą.

Reklama

Zobacz jeszcze:



Jakie szorty będą idealne do ćwiczeń

Wzorzyste spodnie - z czym je łączyć?